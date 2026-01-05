Quem é Alvin Hellerstein, o juiz de 92 anos que vai julgar Maduro?

O juiz esteve à frente de alguns julgamentos mediáticos como as indemnizações às vítimas do 11 de setembro ou o caso de Harvey Weinstein.

Alvin Hellerstein, de 92 anos, foi o juiz escolhido para julgar o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e a sua mulher Cília Flores - que enfrentam acusações de narcoterrorismo, e que estiveram esta segunda-feira presentes no tribunal de Nova Iorque.



Alvin Hellerstein, juiz de 92 anos, vai julgar Maduro (Elizabeth Williams via AP

Apesar da idade avançada, Hellerstein está atualmente à frente de alguns dos mais importantes processos relacionados com terrorismo. Foi nomeado juiz pelo presidente Bill Clinton, em 1998, e teve em mãos processos mediáticos como a indemnização às vítimas do 11 de setembro de 2001, o caso de assédio sexual contra o ex-produtor de filmes Harvey Weinstein e a ação judicial que a editora Mayimba Music apresentou contra a cantora Shakira pela música "Loca".

Este juiz foi também quem presidiu o julgamento de Donald Trump sobre o caso de subornos à atriz pornográfica Stormy Daniels e recusou por duas vezes o recurso do julgamento do atual presidente dos EUA.



Alvin Hellerstein vai julgar Maduro Rede Social X

Nascido em Nova Iorque, em 1933, e formado em Direito pela Universidade de Columbia, foi Hellerstein quem bloqueou as tentativas de Trump de deportar ativistas pró-Palestina e de expulsar venezuelanos dos Estados Unidos. Para isso, alegou que a Lei dos Inimigos Estrangeiros - que permite deportar cidadãos de nações consideradas inimigas - foi aplicada ilegalmente.

Judeu ortodoxo, começou a sua carreira em 1956, como juiz assistente de Edmund Palmieri. Foi advogado do exército norte-americano e de clientes privados e só depois foi nomeado juiz.

Nicolás Maduro e a mulher foram acusados de narcoterrorismo, importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas e esta segunda-feira estiveram em tribunal para serem presentes a juiz. Caso o ex-presidente venezuelano seja considerado culpado arrisca uma pena entre os 30 anos e a prisão perpétua.