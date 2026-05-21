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21 de maio de 2026 às 14:01

“Como é que alguém tem coragem de fazer isto?”: homem que encontrou crianças francesas conta tudo o que aconteceu

Alexandre Quintas passou, de carro, na Estrada Nacional 253, que liga a Comporta a Alcácer do Sal e viu os dois meninos, de 3 e 5 anos, ambos franceses, a caminharem na berma.

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