Nos dias 22 e 23 de maio, os Jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, recebem o mais recente evento de beleza da Máxima, sob o lema inspirador “Me. We".

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Os dias 22 e 23 de maio vão ser muito mais do que uma simples celebração de beleza. Os jardins históricos do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, voltam a abrir portas a uma das experiências mais aguardadas da Máxima: o Máxima House of Beauty. Depois de uma edição centrada no “eu”, este ano o convite alarga-se ao “nós” - a uma nova forma de viver a beleza, mais plural, mais humana e mais partilhada.



Máxima House of Beauty regressa esta sexta e sábado DR

Sob o lema inspirador “Me. We”, o evento propõe uma reflexão sobre a importância da relação: connosco, com as outras pessoas e com a comunidade que construímos à nossa volta. Depois do “eu”, chega uma nova era de encontro - uma celebração da empatia, da colaboração, da amizade, do apoio e da mutualidade.

Durante dois dias, os jardins de Oeiras vão ser palco de experiências exclusivas, ativações com marcas de referência, talks inspiradores e workshops pensados para alimentar o corpo, a mente e a alma. Entre momentos dedicados ao bem-estar, à maquilhagem, ao autocuidado e à expressão pessoal, haverá também espaço para conversas sobre saúde mental, apoio feminino, ativismo social e a importância de criar redes que nos façam crescer.

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