Autoridades francesas abriram inquérito sobre crianças abandonadas em Alcácer do Sal

Os irmãos, de três e cinco anos de idade, foram encontradas numa estrada por populares.

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As autoridades francesas abriram esta quinta-feira um inquérito judicial pelo abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas na noite de terça-feira numa estrada da zona de Alcácer do Sal.



Posto da GNR de Alcácer do Sal, onde as crianças foram encontradas CMTV

A abertura do inquérito em França foi confirmada hoje à agência France-Presse (AFP) pelo procurador Jean Richert.

Os dois rapazes são irmãos, de três e cinco anos de idade, e foram encontradas numa estrada por populares.

A mãe das crianças, uma mulher de 41 anos, que "desapareceu sem dar explicações" está a ser procurada, afirmou à AFP o magistrado francês.

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O pai, que está separado da mãe, dirigiu-se voluntariamente à polícia e apresentou queixa por rapto de menores, disse ainda Jean Richert à AFP.

A família da mãe comunicou o desaparecimento da mulher no passado dia 11 de maio.

"O que surpreendeu foi que ela não estava em casa, não tinha qualquer motivo para não estar e não avisou ninguém", disse o procurador, referindo-se a uma "saída repentina" em que a mulher tinha saído de carro.

"Conseguimos restringir o paradeiro, sucessivamente no sul de França, em Espanha e em Portugal, mas sem conseguir contactá-la", explicou Richert.

Os meninos foram encontrados na noite de terça-feira na Estrada Nacional 253, que liga a cidade de Alcácer do Sal à zona de praias da Comporta.

Entretanto, em Portugal, a Polícia Judiciária (PJ) tomou hoje conta das investigações.

Em declarações à agência Lusa, fonte policial indicou que o caso, que estava nas mãos da GNR, passou para a PJ "ao final da manhã de hoje, por determinação do Ministério Público de Grândola".

"A PJ vai tomar conta da investigação e está a iniciar diligências, por haver suspeitas de rapto internacional", acrescentou.

O Conselho Superior de Magistratura revelou hoje que as crianças encontradas em Alcácer do Sal], e de acordo com informação transmitida pela comarca de Setúbal, "não foram entregues à embaixada" de França.

"No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada", sendo que "a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar", esclareceu o Conselho Superior de Magistratura.

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