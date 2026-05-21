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Autoridades francesas abriram inquérito sobre crianças abandonadas em Alcácer do Sal

Lusa 21 de maio de 2026 às 13:27
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Os irmãos, de três e cinco anos de idade, foram encontradas numa estrada por populares.

As autoridades francesas abriram esta  quinta-feira um inquérito judicial pelo abandono de duas crianças francesas encontradas sozinhas na noite de terça-feira numa estrada da zona de Alcácer do Sal.

Posto da GNR de Alcácer do Sal, onde as crianças foram encontradas
Posto da GNR de Alcácer do Sal, onde as crianças foram encontradas CMTV

A abertura do inquérito em França foi confirmada hoje à agência France-Presse (AFP) pelo procurador Jean Richert.

Os dois rapazes são irmãos, de três e cinco anos de idade, e foram encontradas numa estrada por populares.

A mãe das crianças, uma mulher de 41 anos, que "desapareceu sem dar explicações" está a ser procurada, afirmou à AFP o magistrado francês.

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O pai, que está separado da mãe, dirigiu-se voluntariamente à polícia e apresentou queixa por rapto de menores, disse ainda Jean Richert à AFP.

A família da mãe comunicou o desaparecimento da mulher no passado dia 11 de maio.

"O que surpreendeu foi que ela não estava em casa, não tinha qualquer motivo para não estar e não avisou ninguém", disse o procurador, referindo-se a uma "saída repentina" em que a mulher tinha saído de carro.

"Conseguimos restringir o paradeiro, sucessivamente no sul de França, em Espanha e em Portugal, mas sem conseguir contactá-la", explicou Richert.

Os meninos foram encontrados na noite de terça-feira na Estrada Nacional 253, que liga a cidade de Alcácer do Sal à zona de praias da Comporta.

Entretanto, em Portugal, a Polícia Judiciária (PJ) tomou hoje conta das investigações.

Em declarações à agência Lusa, fonte policial indicou que o caso, que estava nas mãos da GNR, passou para a PJ "ao final da manhã de hoje, por determinação do Ministério Público de Grândola".

"A PJ vai tomar conta da investigação e está a iniciar diligências, por haver suspeitas de rapto internacional", acrescentou.

O Conselho Superior de Magistratura revelou hoje que as crianças encontradas em Alcácer do Sal], e de acordo com informação transmitida pela comarca de Setúbal, "não foram entregues à embaixada" de França.

"No âmbito do processo, foram apenas solicitadas informações à embaixada", sendo que "a medida aplicada pelo tribunal foi a de acolhimento familiar", esclareceu o Conselho Superior de Magistratura.

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