Na lista negra de férias dos ingleses, o Algarve sofre com a falta de turistas mas está mais apetecível que nunca. Há praias desertas, quartos vazios em turismos rurais idílicos e mergulhos à espera de serem dados longe das multidões. De Sagres a Vila Real de Santo António, redescobrimos o Algarve mais autêntico.Começamos ainda na Costa Vicentina. Aqui propomos-lhe um sítio para mergulhar, um para petiscar e um passeio ao fim da tarde. No final de um dia em cheio, pode dormir numa aldeia com pouca rede de telemóvel ou numa tenda em cima de um jipe.Seguindo viagem, fazemos a viagem entre Sagres e Lagos com dez sugestões de paragens. Depois, sugerimos-lhe os melhores postais do Algarve (agora sem turistas), começando no algar de Benangil, a gruta mais fotografada do País.Fugindo da costa, também fazemos um périplo pelo interior histórico do Algarve, damos um salto à Ria Formosa e terminamos este roteiro na fronteira. Em todos os momentos nos lembramos que estas férias pedem isolamento mas também uma nova perspetiva sobre os lugares de sempre.Leia mais na edição dadesta semana.