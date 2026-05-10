Proibir telemóveis nas escolas funciona? Estudo revela que notas não melhoraram e suspensões aumentaram

Novo estudo, que analisou as consequências desta medida nas escolas americanas, observou que o uso do telemóvel caiu drásticamente. Por contrapartida, as notas nos testes não melhoraram e houve mais suspensões.

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São já vários os países, incluindo Portugal, que estão já a aplicar a proibição dos telemóveis nas escolas com um objetivo: combater os problemas de distração das crianças assim como as notas baixas nos testes, além de outros problemas. No entanto, um estudo recente da National Bureau of Economic Research analisou as consequências dessa medida nos Estados Unidos e concluiu que, apesar de a mesma ter obtido alguns resultados positivos, resultou também em consequências negativas noutros aspetos.



Criança a jogar no telemóvel nas aulas. Getty Images

Para este estudo, os investigadores da Universidade da Pensilvânia e da Universidade de Michigan utilizaram dados da Yondr - uma empresa que fabrica capas para telemóveis com um fecho magnético especial, onde os alunos devem colocar os seus dispositivos - e analisaram mais de 40 mil escolas entre 2019 e 2026, assim como as notas nas provas, relatórios disciplinares, e outros dados. O que os investigadores concluíram foi que o número de alunos a utilizar telemóveis em sala de aula para fins não académicos caiu de 61% para 13%.

Apesar disso, as notas nos testes não aumentaram tanto quantos os professores e os encarregados de educação desejavam. Os investigadores sustentam que em causa estão outros fatores, como a estabilidade na vida familiar dos alunos ou a qualidade do ensino. Além disso, ao que parece, os alunos conseguiram arranjar outras formas de distração ao usar outras tecnologias, como computadores, que pelo menos nas salas americanas são omnipresentes.

As proibições também não melhoraram a questão do bullying online. No primeiro ano após a implementação das proibições, a taxa de suspensões aumentou até em 16% - uma mudança considerada significativa e preocupante. O estudo não conseguiu, no entanto, justificar o motivo deste cenário.

Ainda assim, os professores mostraram-se muito satisfeitos com a mudança e reportaram menos distrações em sala de aula. Os próprios alunos relataram uma maior sensação de bem-estar pessoas.