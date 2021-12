Portugueses na linha da frente contra a Covid

Estas histórias têm duas coisas em comum: primeira, a nacionalidade (são descobertas ou projetos portugueses); segunda, o propósito (combater o vírus). Há uma vacina prestes a entrar em ensaios clínicos, desenvolvida em Cantanhede; foram descobertos (e patenteados) três medicamentos para enfraquecer o vírus, em Oeiras; uma portuguesa a trabalhar na AstraZeneca, em Maryland (Estados Unidos), ajudou a produzir a vacina nos sítios mais recônditos do mundo; e a nova variante Ómicron – que está a assustar o mundo – foi detetada pela primeira vez por uma cientista lusa, a viver em Joanesburgo. Não faltam portugueses na linha da frente contra a pandemia. Veja quem são.



A verdadeira "engenheira" da vacina

Há três passos no desenvolvimento de uma vacina: o primeiro, identificar o vírus e criar-se uma fórmula para o combater; o segundo, testar o protótipo – os ensaios clínicos; terceiro, produzir em larga escala para comercializar. Irina Ramos, 40 anos, natural de Vila Nova de Famalicão, intervém nesta terceira etapa. “Nós, engenheiros químicos, somos responsáveis por desenvolver o processo de manufatura das vacinas”, explica à SÁBADO, a partir de Maryland, nos EUA, onde vive.



Começou a trabalhar na AstraZeneca em 2009 – embora esteja no país desde 2004, foi lá fazer o doutoramento –, e teve um papel fundamental na pandemia. Liderou uma equipa de 40 pessoas encarregada por transmitir o conhecimento da produção desta vacina a um dos 20 países do mundo onde atualmente é fabricada (não pode divulgar qual, por razões de confidencialidade). “O que pressupõe informar a fábrica e a equipa técnica sobre o que é preciso, os materiais, os métodos e os processos de validação que teriam de arranjar para que a vacina produzida tivesse exatamente o mesmo nível de qualidade”, detalha. Isto com duas agravantes: em teletrabalho e em tempo-recorde. Em condições normais demoraria ano e meio; a engenheira química fê-lo em oito meses. “Como não era possível viajar, tivemos de passar o conhecimento como podíamos. Foram muitas horas em reuniões virtuais, semanas com uma média de 70 horas de trabalho”, diz.