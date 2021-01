Portugal tem o sexto melhor passaporte para 2021

2020 não foi um ano para dar uso aos passaportes. Mas as expectativas são para que em 2021 já se possam voltar a usar e por isso convém saber que países têm o melhor passaporte. O Henley Passport Index fez a sua lista com base nos documentos mais amigos ds viagens, isto é, que passaportes dão entrada no maior número de país.Neste contexto ganham os países asiáticos - que ocupam os três lugares do pódio - a partir daí aparecem os países europeus e só em sétimo lugar aparecem os EUA e a Nova Zelândia, em oitavo a Austrália e em nono o Canadá. O Japão é o melhor do mundo ao permitir a entrada em 191 países. O melhor europeu é a Alemanha, que partilha o terceiro lugar com a Coreia do Sul, por garantirem entrada em 189 países do mundo.Portugal ocupa o sexto lugar juntamente a Suécia ou a França. O passaporte nacional dá entrada em 186 países. Abaixo de Portugal ficam países como o Reino Unido, a Suíça ou os EUA, todos ocupam o sétimo lugar.Do lado dos passaportes que menos acesso dão estão os do Afeganistão, Iraque, Síria ou Paquistão.1. Japão (191 países)2. Singapura (190)3. Coreia do Sul e Alemanha (189)4. Itália, Finlândia, Espanha e Luxemburgo (188)5. Dinamarca e Áustria (187)6. Suécia, França,, Países Baixos e Irlanda (186)7. Suíça, EUA, Reino Unido, Noruega, Bélgica e Nova Zelândia (185)8. Grécia, Malta, República Checa, Austrália (184)9. Canadá (183)10. Hungria (181)101. Irão e Bangladesh (41 países)102. Líbano, Kosovo e Sudão (40)103. Coreia do Norte (39)104. Líbia e Nepal (38)105. Palestina (37)106. Somália e Iémen (33)107. Paquistão (32)108. Síria (29)109. Iraque (28)110. Afeganistão (26)