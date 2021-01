Desde outubro de 2020 que Jack Ma, o homem mais rico da China, não é visto. No dia 24 desse mês, em Xangai, Ma criticou as autoridades chinesas e a regulação apertada sobre as empresas. O resultado? A China suspendeu uma operação em bolsa no valor de 34,5 mil milhões de dólares da Ant Group, empresa de fintech (tecnologia aplicada a serviços financeiros) da Alibaba, a gigante do comércio eletrónico criada em 1999 por Ma.A intervenção do governo do Partido Comunista não ficou por aqui: foi exigida uma reestruturação do Ant Group, que pertence à Alibaba. Também arrancaram investigações contra monopólio e foi exigido ao Ant Group que cumprisse os regulamentos.A fortuna de Ma é avaliada em 59,5 mil milhões de dólares. Desde a intervenção da China, as ações da Alibaba caíram 8% e Ma perdeu 3 mil milhões de dólares.A ausência do empresário também se fez sentir num programa televisivo chinês em que integrava o júri. Ma faltou ao último episódio de Africa Business Heroes, em novembro. Segundo uma porta-voz da Alibaba, tal deveu-se a um conflito de agenda.Apesar de o desaparecimento de Ma ter alimentado especulações no twitter, este é bloqueado na China, onde o conteúdo das redes sociais é sujeito a censura. Esta terça-feira, o jornalista David Faber, da CNBC, revelou que Ma não está desaparecido, mas "menos visível de propósito". Isso levou a uma subida das ações em 5%.