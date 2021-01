James Martin's: o regresso de um símbolo de luxo

Em 2015 era a marca de whisky premium mais vendida em Portugal: os fãs não olhavam ao preço, sabendo que o James Martin’s é fora de série. Ao mesmo tempo, o mais importante para a Glenmorangie Company, que começou a comercializá-lo em 1912 e deixou de o engarrafar em 2013, era que mantivesse a reputação intocada.Isso impediu sempre a massificação e, a certa altura (embora resistisse um ou outro exemplar nas melhores garrafeiras), desapareceu mesmo do mercado, por não haver néctar que fizesse jus ao nome – até agora. Neste final de 2020, renasceu, com 32 anos de estágio em carvalho, não os 10 ou 20 antes habituais, a €389.A ideia partiu de Bill Lumsden, doutorado em Bioquímica que dirige as criações da Glenmorangie Company desde 1995. Foi ele que guardou em segredo os cascos com o precioso néctar, uma mistura de whiskies excecionais – com o seu tom âmbar arruivado, os aromas de tosta cremosos, as notas florais e de vinho Marsala (o fortificado da Sicília), o toque salgado, o final de boca longo e doce, os 43% de teor alcoólico –, e só agora o revela, em exclusivo aos portugueses.Valeu a pena, afirmou Bill no lançamento: "Os grandes apreciadores, que esperaram ansiosos o renascimento destas garrafas, vão sentir-se bem recompensados."São garrafas cheias de histórias – a da bebida destilada cujo primeiro registo na Escócia é de 1494 e a da filoxera, a praga que no século XIX destruiu as vinhas de onde vinha o brandy, então mais popular, dando ímpeto ao whisky, com origem na cevada, mas sobretudo a de James Martin, o pugilista de Edimburgo conhecido por "Sparry", que em 1878 resolveu entrar no negócio, com uma visão especial: demarcar-se dos outros pela suavidade.Obteve-a envelhecendo um lote de whiskies de malte por um mínimo de 10 anos. Quando morreu, em 1899, deixando no testamento uma série de condições que para sempre lhe assegurasse a qualidade, já o seu produto era lendário entre os apreciadores de todo o mundo ocidental.Pelas mãos da Glenmorangie Company, surgiram em 1950 os James Martin’s Premium de 20 e 30 anos, que Portugal conheceu logo em 1951. Sempre foram símbolos de luxo.