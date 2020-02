Portugal fora, atrás do Carnaval

O carnaval português é uma celebração multifacetada - no verdadeiro sentido do termo. Por todo o lado pululam caras e carantonhas de diferentes formas e tamanhos: de madeira, esculpidas à mão pelos mais dedicados foliões, em registo caricatural de reconhecíveis figuras públicas, de sambistas e sambadores trazidos do outro lado do Atlântico ou de máscaras – das mais simples às mais elaboradas. Em reconhecimento da riqueza e abundância das tradições carnavalescas, reunimos algumas das mais icónicas festividades num pequeno roteiro para que possa fazer destas miniférias uma grande viagem.Começamos perto da fronteira Norte, onde, em Ponte da Barca, Lindoso, se celebra ao longo de três dias o tradicional ritual do Entrudo do Pai Velho. No Domingo Gordo, o busto em madeira do Pai Velho percorre, puxado por uma carroça de bois, os principais pontos da vila e, na terça-feira de Carnaval, a figura regressa com um novo cortejo, terminando, desta vez, com a queima e enterro do Pai Velho, após a leitura do seu testamento.Em Barcelos, o desfile de Cabeçudos e Gigantones, que percorre o centro histórico no domingo, é acompanhado pela Feira do Fumeiro, que se instala na avenida da Liberdade, de sábado a terça; e a Farrapada de Ovar funciona, na prática, como uma segunda noite de Carnaval: o desfile espontâneo, que se realiza na sexta anterior ao feriado, é caracterizado pelo elaborado jogo de luzes e disfarces temáticos em grupo, e já se vai tornando um marco das celebrações da cidade.Já o Carnaval de Estarreja destaca-se pela influência brasileira: do seu programa de nove dias, salientamos o desfile noturno das Escolas de Samba, na sexta, uma tradição que remonta aos anos 80 e à chegada dos primeiros sambistas ao Carnaval da cidade, os Carecas – até hoje homenageados desta forma.Um dos mais celebrados Carnavais do País acontece em Podence, Macedo de Cavaleiros, cujos Caretos foram, no ano passado, reconhecidos como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO – é a sua foto que abre este artigo.No Entrudo Chocalheiro (assim apelidado por causa dos cintos de chocalhos, outra marca destas festividades), os inconspícuos bonecos fazem a sua aparição no sábado à noite, presidindo aos desfiles até terça. Destaque-se, também, a Ronda das Tabernas da vila, no Domingo Gordo.De Caretos é também munido o Carnaval de Lazarim, no concelho de Lamego, fruto da manufatura dos locais, que elaboram artesanalmente as máscaras e os trajes usados pelas comadres e compadres na Terça-Feira Gorda. O Entrudo de Lazarim termina com a leitura de testamentos satíricos, seguida da queima dos Caretos e de uma refeição de feijoada e caldo de galinha.Se estiver em Vila Real, não perca, ao longo da tarde de segunda, o Festival Aquático, que veste de fato de banho as festividades carnavalescas nas Piscinas Municipais.Canas de Senhorim, no distrito de Nelas, reivindica uma tradição carnavalesca de 300 anos, na qual, ao longo de três dias, os bairros do Rossio e do Paço competem pelas melhores festas, desfiles e carros alegóricos. De domingo a terça-feira, as festividades incluem, ainda, partidas como os pisões, as farinhadas e as paneladas; e, na Quarta-Feira de Cinzas, as hostilidades dão lugar à batatada, na qual os bairros partilham um cozido de reconciliação.A vila vizinha de Cabanas de Viriato está na origem de outra das menos convencionais tradições nacionais: na segunda-feira à tarde, os habitantes saem à rua para encetar a Dança dos Cus, cujo único requisito é o choque de traseiros ao som da Valsa de Carnaval; já do outro lado da serra da Estrela, na Covilhã, o mote é o Carnaval na Neve: além de uma pista de gelo aberta durante todo o mês de fevereiro, há Open Ski na Estância da Serra da Estrela.Nas Aldeias do Xisto de Góis, a corrida ao Carnaval faz-se com uma literal Corrida do Entrudo pelas ruas das aldeias. A participação, no entanto, requer traje a rigor e as máscaras artesanais de diversos materiais (habitualmente, de cortiça) já se tornaram uma das marcas indeléveis destas celebrações.Eis que chegamos ao Carnaval mais famoso do País, o de Torres Vedras, este ano com o tema Magia & Fantasia. Diz-se que a vida são dois dias e o Carnaval três, mas é porque quem o diz nunca foi a Torres Vedras, onde este ano o Carnaval se celebra de 21 a 26 de fevereiro com matrafonas, carros alegóricos, cabeçudos, corsos e folia até à manhã seguinte. Não é à toa que os nativos lhe chamam Las Vedras.Em Peniche, 22 grupos com mais de 750 participantes participam nos corsos carnavalescos entre 23 e 25 de fevereiro. Como já é tradição, na Quarta-Feira de Cinzas, 26, acontece o cortejo fúnebre do "enterro do bacalhau". Também na Nazaré há um funeral na Quarta-Feira de Cinzas, depois dos bailes de sábado e dos desfiles de domingo, mas em vez de se enterrar o fiel amigo dos portugueses, na praia é queimado um boneco que representa o Santo Entrudo, enquanto à sua volta se juntam pessoas para uma espécie de julgamento popular.A dez quilómetros para o interior, em Alcobaça, o Carnaval é celebrado com muita folia e algazarra sob o tema da Ópera, com a habitual tenda montada junto ao Mosteiro de Alcobaça. De 21 a 24 de fevereiro a festa vai até às 4h, enquanto a 23 e 25, dias dos desfiles, a animação é diurna.Horário de festa semelhante tem o Carnaval das Caldas da Rainha, com corsos noturnos, diurnos, baile do casino e o grande baile de Carnaval no Nadadouro entre 21 e 24, e um grande corso das associações marcado para terça-feira, 25. É com fogo de artifício que no dia 26, pelas 23h40, Loures se despede de um dos maiores carnavais do País, depois de desfiles carnavalescos, noites folionas, bailes trapalhões, cortejos fúnebres, despedidas e leituras de testamentos reais.A sul do Tejo, Sesimbra apresenta-se como um destino carnavalesco que junta marisqueiras de gabarito e um clima geralmente soalheiro a desfiles que atraem à vila milhares de pessoas em cada ano. O ponto alto do programa de festas é o Cortejo de Fantasias de Palhaço, no domingo, às 15h.No Alentejo profundo há corsos ao ar livre animados por foliões e comparsas espanholas. Onde? Em Elvas, onde sete grupos locais vão desfilar pelas ruas do centro histórico com grupos de comparsas de Badajoz e Olivença. Em Almodôvar, o Carnaval é dedicado ao tema do ambiente e da reciclagem com um desfile, no domingo, às 15h, daquele que é considerado o maior corso carnavalesco da região do Baixo Alentejo. Já no Litoral, em Sines, cerca de 50 mil pessoas são esperadas para assistir aos corsos e participar nos bailes que vão animar a cidade da Costa Vicentina entre 21 e 26 de fevereiro.O maior corso do Algarve e um dos mais antigos do País desfila pela avenida José Costa Mealha, em Loulé, nos dias 23, 24 e 25, este ano com um tema – o cinema – passível de levar alguns "parasitas", alusivos ao Óscar de Melhor Filme do Ano, para a rua. No mesmo concelho, Quarteira, a 12 quilómetros em direção ao mar, vai ter três dias de desfiles com nove carros alegóricos, dez grupos carnavalescos e três pontes de exibição. No Barlavento algarvio, entre 23 e 26 de fevereiro, Lagos será a capital dos desfiles de carros alegóricos e dos bailes de máscaras.No arquipélago dos Açores, o Carnaval festeja-se em São Miguel com bailes populares e concursos de máscaras no Coliseu Micaelense, em Ponta Delgada, e em Vila Franca do Campo, de sexta a domingo. Já na Terceira, a tradição cumpre-se no Teatro Angrense, em Angra do Heroísmo, de 22 a 25.Mudando de arquipélago, é na cidade do Funchal que, ao som de bandas filarmónicas, desfilam cortejos cujo imaginário remete para o sambódromo do Rio de Janeiro. No sábado sai à rua o grande cortejo alegórico, que termina em baile. Enquanto o cortejo trapalhão, com foliões e caricaturas de todos os cantos da ilha, desfila na terça-feira, 25.