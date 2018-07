Desafio: eliminar o consumo de carne e continuar a apreciar comida tradicional. Não repetimos o seitan, mas descobrimos que as sobremesas vegan resultam.

Pela primeira vez, cheirou a cozido à portuguesa lá em casa. Não sou vegetariana, mas nunca confeccionei o mais emblemático prato da gastronomia nacional. E ainda não foi desta vez que esse marco foi atingido. É que o cozido que preparei não inclui carne e é a versão vegetariana do típico prato português.



Em vez de carne de vaca, pá de porco, galinha, morcela e chouriço, o cozido vegetariano leva seitan, um alimento à base de farinha de trigo, e chouriço vegetal e é uma das receitas apresentadas num novo livro, Cozinha Vegetariana à Portuguesa. "Com este livro retornei à infância, aos temperos que a minha avó preparava e que não voltei a comer", diz à SÁBADO a autora, Gabriela Oliveira.



Vegetariana há 20 anos, a autora dos livros de cozinha vegetariana e vegana (exclui ovos, leite e mel) mais vendidos em Portugal, com 70 mil exemplares, está habituada a experimentar receitas. No quinto livro quis adaptar os pratos tipicamente portugueses a um regime alimentar sem qualquer proteína animal: carne, peixe, ovos e leite. "As pessoas têm a ideia de que a cozinha vegetariana não tem sabor. Mas com estes pratos ficam rendidos e podem começar a consumir menos carne, ter uma alimentação mais saudável e diversificada e poupar os recursos do planeta", diz Gabriela Oliveira.



Leia o artigo na íntegra na edição n.º742, nas bancas no dia 19 de Julho de 2018.