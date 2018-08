Storm, uma husky siberiana branca, só tem comido refeições vegetarianas nos últimos meses porque a sua dona assim decidiu. No programa de televisão britânico This Morning, os apresentadores "testaram" o vegetarianismo da cadela, e a dona ficou embaraçada ao ver a cadela a preferir carne, em vez de uma refeição à base de vegetais.

Lucy Carrington, dona da cadela, não é vegetariana ou vegan, mas decidiu que a sua cadela deveria fazer uma dieta de carne, quando, nos dias mais quentes de Verão, ficou sem mais comida para lhe dar. Lucy diz que, para além de ter comprado comida de cão vegetariana, dá a Storm os vegetais que a sua família não consome, pois isso "ajuda a animar" a cadela.

O apresentador Eamonn Holmes propôs testar se a cadela gostava mesmo de comida vegetariana, por isso, pediu que trouxessem duas tigelas: uma com comida vegetariana e outra com carne. A cadela ao ter escolha entre as duas refeições, nem hesitou, e foi rapidamente em direcção à taça com carne.

A dona da cadela, envergonhada ao ver isto, disse: "Também temos de ter em conta que nos últimos dias tem estado mais frio". E acrescentou que, no Verão, a sua cadela não costuma comer muita carne, e, por medo que Storm não estivesse a comer o suficiente, decidiu fazer dela vegetariana.

Outro dos convidados do programa foi Scott Miller, um veterinário. O especialista explicou que "apesar dos cães serem omnívoros, e por isso comerem carne e plantas, ao fazermos deles vegetarianos estamos a arruinar as suas necessidades de carne naturais".

Os cães obtêm várias vitaminas e benefícios para a saúde ao comerem carne. Lucy, em sua defesa, disse que não queria que a sua cadela se tornasse permanentemente vegetariana, apenas o fez por preocupação com o animal.