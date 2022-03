Pedro de Azevedo e os livros antigos: um negócio há 46 anos

Sentado à secretária de casa, na companhia da gata Ofélia e de 1.200 livros, Pedro de Azevedo passa a pente fino uma série de valores com potencial de investimento: não são ações, nem obras de arte ou ouro, muito menos criptomoedas. São livros antigos; 400 lotes deles avaliados pelo próprio para o leilão online da leiloeira Cabral Moncada – nº 1354, Portugal Visto pelos Estrangeiros e outros Livros Raros –, a decorrer desde segunda-feira (dia 21) até domingo (27).



A experiência do livreiro-antiquário, de 73 anos, 46 dos quais dedicados à área (e com a vista cansada de tanta leitura), diz-lhe que o leilão começa a aquecer no fim de semana. “No domingo, a partir das 18h ou 19h, é uma chuva de lances.” Quem dará mais? Pelas suas estimativas, o valor total destas raridades, quando arrematadas, rondará os 30 mil a 47 mil euros – à média de 100/120 euros por lote (bases de licitação a partir dos 30 euros, máximo 500/600 euros).

Anotações valorizam obras