Alfredo não recebe pensão há dois meses

Só quando naquele sábado, 8 de janeiro de 2022, Alfredo foi verificar a conta é que percebeu que não tinha lá nada. Ao contrário do que acontecia desde maio de 2018, naquele dia não recebera a sua pensão. Sem qualquer explicação ou aviso. Logo na segunda-feira, tentou perceber o que se passava. Primeiro, junto do banco; depois, com a entidade de quem recebe: o Centro Nacional de Pensões.



Na quarta-feira, dia 12, soube que a sua pensão havia sido suspensa e que iria receber a notificação pelo correio. Mas a carta não tinha sido enviada por aguardar “validação”. Esperou até ao fim do mês. A 31 de janeiro a missiva chegou finalmente: “Vimos por este meio informar V. Exª que o processo de pensão de velhice no âmbito do Decreto-Lei nº 220/2006 de 3 de novembro está a ser objeto de análise [...], pelo que a sua pensão foi suspensa.”



Aproxima-se o terceiro mês sem receber aquele que é o seu único meio de subsistência. “Estou sem rendimentos nenhuns e a ter de pedir emprestado. Isto não é forma de viver”, diz à SÁBADO o pensionista de 64 anos. Este domingo, dia 20 de fevereiro, entregou no Tribunal Administrativo uma providência cautelar preliminar, para reverter a decisão. “Para já, a abordagem é essa, para que ele possa receber. Depois, ponderamos o que se demandar em termos de prejuízos causados”, explica o advogado António Almeida.