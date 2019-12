Paul foi encontrado no congelador junta a carta onde iliba mulher

Souron-Mathers morreu em novembro, na sua casa em Tooele, no estado norte-americano do Utah. As autoridades vieram a encontrar o corpo do seu marido, Paul, numa arca frigorífica. Mas não foi tudo o que encontraram na casa: também estava lá uma carta onde o homem afirmava que a mulher não devia ser responsabilizada pela sua morte.

Os investigadores encarregues do caso acreditam que Paul Mathers morreu há mais de uma década e que terá sido mantido no congelador para que a mulher continuasse a receber um cheque dos Veteranos e outro da Segurança Social, mesmo depois da morte do marido. As autoridades já intimaram as organizações responsáveis por estes pagamentos para saberem quanto terá recebido a mulher desde que Paul morreu.As autoridades acreditam que Paul terá morrido entre 4 de fevereiro e 8 de março de 2009. Tinha sido diagnositcado com uma doença terminal e estava a ser tratado no centro de veteranos local. A última vez que ali tinha ido foi a 4 de fevereiro de 2009.De acordo com as autoridades, em dezembro de 2008, Paul escreveu uma carta (oficializada por um notário) onde afirmava que a mulher não devia ser responsabilizada pela sua morte. A notária diz que não leu a carta, que apenas a carimbou.De acordo com a CNN, os pagamentos dos veteranos ascenderia a mais de 175 mil dólares (cerca de 160 mil euros).