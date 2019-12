Ainda na publicação, a hospedeira revela que Violet lhe confessou que sempre sonhara em viajar em executiva. A antiga enfermeira pediu-lhe inclusivamente que lhe tirasse uma fotografia e que a enviasse por correio (porque não tinha telemóvel nem endereço de e-mail), para poder provar à mãe que tinha viajado na parte da frente do avião.

Jack estava no aeroporto para o levar de volta a Londres. O jovem britânico tinha estado uma semana de férias naquela cidade dos EUA e voltava para a sua cidade.Durante o tempo em que esteve à espera do seu voo, Jack conheceu Violet, uma ex-enfermeira de 88 anos que ia a Londres visitar a filha. Os dois começaram a conversar e deram-se bem. Ora, depois de Jack subir a bordo, foi até à classe turística em busca da mulher idosa que conhecera no aeroporto. Encontrada Violet disse-lhe que queria trocar de lugar com ela, deixando-a ir para o seu lugar em executiva.A hospedeira que relatou este caso no Facebook revela ainda que durante o resto do voo, o jovem sentou-se no lugar junto às casas de banho e não pediu absolutamente nada, tendo ficado sossegado no lugar, "sem pedir qualquer tipo de atenção. Fê-lo simplesmente por bondade", acrescentou.