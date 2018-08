O Papa Francisco aconselhou, esta quarta-feira, os católicos a rejeitar o culto de todo o tipo de ídolos considerando que existe uma tendência para se tornarem uma obsessão.Na audiência pública geral das quartas-feiras, o Papa Francisco dedicou a sua catequese à idolatria, explicando toda a sua dinâmica, e convidando os católicos a tirar os ídolos da sua vida.O pontífice destacou que o ser humano "não vive sem se focar em algo" e que, portanto, o mundo oferece o que ele chama de "supermercado dos ídolos", que podem ser objectos, imagens, ideias ou papéis na sociedade.O Papa alertou ainda para outro tipo de "ídolos modernos" como as drogas, pelos quais "muitos jovens arruínam a sua saúde e até mesmo a vida".Aos fiéis presentes o Papa Francisco disse ainda que os católicos devem rejeitar práticas de cartomancia e adivinhação do futuro, confiando na providência de Deus e rejeitando qualquer "idolatria".Entre os sete mil participantes no encontro, realizado à porta fechada devido ao calor sentido em Roma, estava um grupo de acólitos portugueses guiados pelo bispo de Bragança-Miranda, José Cordeiro.