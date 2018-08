A Durex ordenou a retirada de lotes dos preservativos Durex Real Feel 12 unidades e Durex Sem Látex 12 unidades. Em comunicado, a marca explicou que vão ser retirados 8 lotes em Portugal, que "não passaram pelos testes de durabilidade até ao termo do prazo de validade", entre Dezembro de 2020 e Março de 2021.

"Apenas para os lotes de preservativos afectados por esta questão, poderá haver um aumento no número de preservativos que rompem durante a aplicação ou uso", assumiu a Durex, que, ainda assim, garante que "não existe uma preocupação imediata na segurança dos consumidores".





"Os números dos lotes e os prazos de validade estão identificados na parte inferior da embalagem e no invólucro de cada preservativo", recorda a marca. A Durex avisa os consumidores que podem devolver as embalagens nas farmácias – sem necessidade de factura - ou nos estabelecimentos onde foram compradas. A marca compromete-se a recompensar os clientes mesmo que as embalagens esteja abertas e ou vazias.

A Durex alertou, ainda, os consumidores que, em caso de ruptura, é recomendável consultar um médico ou farmacêutico até 72 horas depois da relação sexual.