Pilhas de lítio recicláveis? São tão boas como novas

A produção de baterias e pilhas de ião-lítio deve chegar aos dois milhões anuais até ao final da década, mas menos de 2% do seu total é reciclado, gerando um grande desperdício de recursos naturais numa altura de escassez de matérias primas e em que as alterações climáticas estão no topo das prioridades dos governos mundiais. Um estudo divulgado na semana passada vem destruir o mito de que pilhas recicláveis não são tão boas como as novas.

Segundo a investigação publicada na revista científica Joule, feita por um consórcio norte-americano, a USABC, e a empresa de pilhas A123 Systems, pilhas com cátodos reciclados têm uma eficiência tão boa ou melhor que materiais novos. Em testes feitos com o cátodo mais comum - uma mistura de níquel, manganésio e cobalto - os materiais recicláveis mostraram uma estrutura mais porosa a nível microscópico, melhor para os iões lítio da pilha, aumentando o seu ciclo de vida em 53%.

"Normalmente as pessoas pensam que materiais reciclados não são tão bons como os originais. E empresas de pilhas e baterias ainda hesitam entre ambos", explica Yan Wang, o investigador principal, à revista IEEE Spectrum, um entrave para uma indústria que tem nos materiais reciclados uma oportunidade para reduzir custos - só nos EUA, mais de 3 mil milhões de pilhas e baterias são deitadas ao lixo todos os anos.