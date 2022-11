Teresa Salgueiro: “Fiz 80 concertos com a minha filha na barriga, nunca parei”

Quando a conversa envolve outros, hesita e recua: não quer dizer se havia drogas e álcool à sua volta ou se andou romanticamente envolvida com este ou aquele. Mas é com emoção que Teresa Salgueiro fala do que viveu até entrar na banda que a tornou famosa e onde esteve 20 anos, e nos últimos 15, a solo. Em novembro celebra essas três décadas e meia com concertos, rodeada de convidados. O primeiro é no dia 18, no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa – onde deu esta entrevista à SÁBADO –, com Camané, Marisa Liz e Dino D’Santiago. Os dois últimos repetem os duetos no dia 24, no Convento São Francisco, em Coimbra, e no Porto, a 30, a sua voz junta-se às de Tim e Maria João.