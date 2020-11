Foi uma eleição dura, divisiva e com acusações de ilegalidades parte a parte. E no final, venceu um kakapo, um papagaio incapaz de voar. A eleição em causa era a de Pássaro do Ano na Nova Zelândia e esteve cheio de controvérsia.Durante semanas de campanha intensa, o kakapo foi eleito, pela segunda vez, como o Pássaro do Ano, roubando a vitória ao albatroz. A primeira vez que o concurso deu o título ao kakapo foi em 2008."Numa reviravolta estonteante, o kakapo aparece pela retaguarda para agarrar o título do Pássaro do Ano de 2020", anunciou o grupo Forest & Bird que organiza anualmente o concurso.As campanhas para pássaro do ano são sempre muito competitivas, com políticos, grupos organizados e celebridades a fazerem lóbi pela sua espécie favorita. Mas este ano houve um problema: os organizadores detetaram mais de 1.500 votos fraudolentos, utilizando contas de email falsas e criadas propositadamente para o efeito de votar várias vezes, de acordo com a CNN.No total, mais de 55 mil pessoas votaram nesta competição cujo objetivo principal é chamar a atenção para espécies ameaçadas na Nova Zelândia.