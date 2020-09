Satisfazer os pedidos mais difíceis dos clientes, é esse o trabalho de um concierge. Isso pode incluir arranjar mesa num restaurante com uma lista de espera de nove meses ou bilhetes para um concerto esgotado. Mas quando se tratam de concierges de saúde, de que serviços falamos? Tudo o que o cliente precisar. Marcar as consultas, acompanhá-lo e tratar das burocracias administrativas.Desconfia que pode estar infetado com a covid-19? Rapidamente lhe vão fazer o teste a casa. Vai ter um exame médico difícil, pode solicitar acompanhamento. Em tempos de pandemia, estes pedidos até criaram novas necessidades. Em maio, pouco depois do fim da quarentena imposta pela pandemia, o teste à covid-19 era o novo serviço do cartão Concierge VIP Exclusive da consultora de cuidados de saúde Wise Health Solutions, no Porto.