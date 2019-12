Primeiro foi um dos mais importantes solistas do Teatro de Bolshoi de Moscovo, depois fundou a primeira companhia independente de ballet clássico da Rússia. Sergei Radchenko formou-se em 1944 na Escola de Dança de Moscovo, e trabalhou durante 25 anos como bailarino. Conta à SÁBADO que o seu papel favorito eram "todas as danças espanholas que estavam no balé: Don Quixote, Carmen Suite, entre outras." O director da Russian National Ballet apresenta A Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes, no Teatro Tivoli BBVA, nos dias 5 e 6 de dezembro. Com 75 anos, respondeu às perguntas por WhatsApp e em russo.Sergei Radchenko diz que a equipa tem "mais de cem - por vezes até mais de duzentos - espetáculos" durante um ano. Foi em 1989 que fundou a Moscow Festival Ballet, a primeira companhia independente de ballet clássico da Rússia, cujo nome alterou para Russian National Ballet. Juntamente com Elena Radchenko, balarina, solista e coreógrafa, tornou percorreu o mundo com apresentações de A Bela Adormecida, Don Quixote, Giselle, Suite Carmen, La Boyadere ou O Quebra-Nozes, entre outros.Porque tem uma história enorme de mais de dois séculos. É muito desenvolvido em comparação aos outros ballets, e é bem pago (com contexto, financiado), mesmo desde o período Czarista, tal como no período soviético, e no nosso período contemporâneo.Nós mantemos o ballet clássico, porque é solicitado por todos os países do mundo; porque temos uma boa escola, uma técnica brilhante… não apenas de Vaganova, mas também de outros coreógrafos e professores mundialmente famosos.



Acha que o ballet ajudou a abrir a Rússia ao mundo?

Sim, claro, o ballet ajuda a abrir o povo Russo ao mundo inteiro, porque fazemos digressões constantemente. E temos sucesso, constantemente.







O que faz um bom bailarino?

São bons atores que aprendem nas escolas russas, que têm tradições muito profundas, graças às quais foi desenvolvida uma metodologia que permite que os alunos estejam sempre no seu melhor.

Quando começou a dançar?

Nós começamos a educação coreográfica aos oito anos.

Teve o apoio da sua família?

Claro, as nossas famílias ajudam-nos. Quanto a mim, a minha mãe levava-me à escola de dança, porque na época em que eu ainda estudava e era difícil andar de carro. Eu morava muito longe. E sim, claro, que a minha mãe também me ajudou muito para que tivesse dinheiro para os estudos e para as viagens.



Existiam muitos preconceitos contra os rapazes bailarinos?

A comunidade masculina é muito ativa. É um valor cultural que existe na Rússia há muito tempo.

Porque gostava de dançar?

Porque gosto de dançar? Pois bem, quando a minha mãe levou-me a uma escola de coreografia, apaixonei-me pela dança.



Qual é o papel preferido que fez e o mais díficil?

O meu papel favorito quando trabalhava no teatro foram todas as danças espanholas que estavam no ballet: Don Quixote, Carmen Suite, entre outras. O papel mais difícil que eu já tive foi um tal papel no balé do Grigorovich A Lenda Do Amor.







Com que idade parou de dançar? Porquê?

Parei de dançar aos quarenta anos. Porquê? Porque o ballet é um negócio de jovens, e toda a gente quer ver artistas jovens, e não mais velhos.



Alguma vez se magoou?

Sim, durante a minha vida tive vários ferimentos, os meus joelhos e tornozelos estavam a voar, isso é inevitável.

Os bailarinos têm o mesmo desgaste físico que os atletas de alta competição. Como lidam com isso?

De facto, os bailarinos têm o mesmo corpo que os atletas, mas os atletas preparam-se para uma competição, e uma competição acontece uma, duas, três vezes por ano. O bailarino prepara o seu corpo para dançar todas a noites.

O que signficou para si trabalhar na companhia Bolshoi?

Trabalhei, com muito prazer, no teatro Bolshoi durante 25 anos. Foi difícil, mas foi lindo. Eu amei o teatro Bolshoi, amei os papéis que me foram dados. Fui parceiro da maior estrela do mundo, Maya Plisetskaya. O que mais pode querer um bailarino?

Como eram os vossos dias de trabalho?

Regra geral, treinamos todos os dias. De manhã, a aula dura uma hora, depois duas horas de ensaio. A seguir temos uma pausa para o almoço, e a partir das seis horas, apresentações noturnas.

Muitas vezes fala-se do rigor exagerado dos professores de ballet russos. Concorda?

Às vezes os professores são muito persistentes e exigem alta qualidade: as qualidades do teatro Bolshoi. No entanto, nunca ninguém se ofende com a persistência dos nossos professores.

Trabalhou na Rússia em diferentes períodos históricos. Como era viver durante o regime comunista? A companhia enfrentava dificuldades?

Sim, trabalhei em períodos históricos diferentes do meu país. Mesmo durante o período em que havia comunistas e quando era bastante difícil para nós, porque era complicado viajar para o estrangeiro. No entanto, durante esse período, sempre viajávamos e tivemos um enorme sucesso lá.

Era fácil trabalhar num regime destes?

Para nós, tudo foi fácil, porque tudo continuou com o novo regime. Trabalho é trabalho, arte é arte. Especialmente a arte do balé. Sempre trabalhámos com um grande entusiasmo no teatro Bolshoi e, em princípio, ninguém nos incomodava de modo nenhum.

A Guerra Fria afetou o vosso trabalho?

A Guerra Fria não pareceu nos atingir porque continuávamos a trabalhar como trabalhamos agora e, em princípio, nada nos incomodava. Havia um repertório, e nós apresentavamo-lo.

Criou a Russian National Ballet S. Radchenko em 1989, o ano da Queda do Muro de Berlim. Esse foi um momento importante de abertura da companhia?

Sim, nós formamo-nos em 1989 com a Elena (a Elena é a minha esposa e coreógrafa, também diretora artística do Balé Nacional Russo). Decidimo-nos formar em 1989, quando deixámos o teatro Bolshoi, a nossa própria equipa, e a Queda do Muro não nos afetou. O fato de que o muro tenha caído é bom, mas continuamos o nosso trabalho e, até agora, a nossa equipa foi solicitada em vários países do mundo. Há mais de 30 anos que atuamos em todos os cantos do mundo. Organizámos o Ballet Nacional Russo, porque decidimos construí-lo, para tentar, como nunca antes no período soviético, porque todos os teatros eram propriedade do Estado. E, como tínhamos vasta experiência no teatro Bolshoi, decidimos tentar. Tínhamos uma equipa pequena que foi crescendo, o repertório foi aumentando, e fomos viajando para diferentes países no mundo e, de acordo com a nossa situação financeira que ia melhorando, a nossa parte material melhorava.





Depois da Queda do Muro e da Perestroika, a sua vida mudou?

Depois de cair o muro e a Perestroika começar, a nossa vida mudou. Tínhamos-nos tornado mais independentes nas nossas decisões e independentes das decisões do Ministério da Cultura.

Como é o ambiente cultural da Rússia hoje em dia?

A situação cultural atual na Rússia é muito mais livre, muitos mais grupos formaram-se e tentaram conquistar o mundo da mesma maneira, tal como nós.

O ballet pode mudar o mundo?

O ballet, claro, que não pode mudar o mundo inteiro, mas pode de certa forma melhorá-lo, sim. Porque é uma arte, e a arte sempre melhora e enriquece uma pessoa e uma sociedade.

Ainda dança ou sonha com dançar?

Claro que já não danço. Como posso dançar quando tenho 75 anos? Só lidero a equipa, de acordo com a minha experiência.