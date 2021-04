Os planos e sonhos dos jovens após o confinamento

Sentem-se parados no tempo, revelam dificuldades no ensino à distância, alguns sofrem de ansiedade (suores frios e dores de cabeça). Fartos de andarem de pijama por casa, fazem a contagem decrescente até à próxima segunda-feira, dia 19, data de reabertura das escolas secundárias.



Se há um lado bom nisto tudo, a psicóloga especializada em jovens Bárbara Ramos Dias assinala qual: "Os jovens estavam habituados ao imediatismo, agora aprenderam a lidar com a frustração. É difícil? Claro que sim." A SÁBADO falou com dez deles, dos 15 aos 18 anos, sobre a liberdade que lhes foi cortada. O que vão fazer quando a recuperarem? São tão sonhadores "como nós éramos nas idades deles", prossegue a especialista. Ou seja, música, festivais, convívios e viagens continuam nos planos.



"Vou fazer um piquenique na praia"

Se o tempo deixar, e espera que sim, a aluna Sofia Campos com média de 17 vai celebrar o desconfinamento entre poucos amigos – e de forma cautelosa. Agendaram para sexta-feira à tarde (dia 23), após as aulas, um piquenique na praia de Carcavelos. O local foi escolhido pela proximidade do comboio; a comida é o que menos importa. "Queremos ver o pôr do sol."