Jornal O Globo dá conta do episódio de violência que foi notícia esta semana em Portugal. Agressão a menina de 11 anos foi filmada e divulgada nas redes sociais.

Brasil chocado com agressão de menina brasileira em escola do Entroncamento

Maria, uma estudante brasileira de 11 anos, foi notícia esta semana em Portugal por ter sido vítima de uma agressão por parte de uma colega de escola, no Entroncamento. O episódio foi filmado por colegas, que não interviram, e divulgado nas redes sociais. O episódio está também a ganhar impacto do outro lado do Atlântico.