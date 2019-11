ePaper ou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 06 de novembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

"Paixão", 2017-2018, SIC: A história de amor entre Albano Jerónimo e Margarida Vila-Nova custou aos erários camarários €1.252.001 distribuídos por seis concelhos. Em Loulé, havia dois contratos (separados mais de ano e meio entre eles) que só foram publicados no BASE (como a lei obriga) após as perguntas da. Porque não foram antes? "Por lapso", disseram-nos. Em Olhão, o presidente assinou um contrato de €150 mil, mas uma semana depois disse publicamente que tinham sido €75 mil. Um ano depois, fez novo contrato para "50 episódios extra" a uma semana da novela acabar."Nazaré", 2019, SIC: No dia 4 de outubro, a Câmara de Leiria assinou e publicou in extremis no portal dos ajustes diretos o contrato com a produtora SP televisão para a "promoção da marca Leiria", no valor de 100 mil euros. Na prática, trata-se da produção da telenovela Nazaré, da SIC. O termo in extremis tem duas razões: a publicação do contrato, potencialmente polémico (até porque um apoio do mesmo género da Ordem dos Enfermeiros gerou controvérsia), aconteceu na última sexta-feira antes das eleições legislativas em que o ex-presidente da autarquia, Raul Castro, era cabeça de lista pelo PS.Mas, sobretudo, a data é estranha tendo em conta que em abril já havia cortes de trânsito em Leiria para as filmagens, e porque o próprio contrato estabelece que 50% do valor deveria ser pago assim que fosse comunicado pela SP "o início da emissão da novela, previsto para setembro de 2019". Ora, a estreia ocorreu de facto a 9 de setembro, tendo sido emitidas cenas passadas em Leiria. Ou seja, o contrato é assinado estabelecendo uma espécie de pagamento retroativo.