Etiqueta Moderna: o Manual das Novas Boas Maneiras, de Vasco Ribeiro, é um guia prático de dicas e regras que respondem aos novos desafios da sociedade atual, ensinando os preceitos e os comportamentos corretos em diversas ocasiões e contextos modernos que a etiqueta clássica não sabe responder. Especialista em protocolo e organização de eventos e autor do blogue A Hora da Etiqueta, Vasco Ribeiro apresenta-nos uma nova realidade e um novo paradigma da etiqueta e das boas maneiras. Aqui ficam algumas...As principais regras fundamentais para construir, manter e garantir a melhor reputação online. 1)Não expor demasiado as suas opiniões, nem expressar comentários radicais sobre assuntos polémicos da atualidade; 2)Não identificar ou publicar fotos de alguém sem a prévia autorização dessa(s) pessoa(s) ou sem se certificar de que esta(s) não se importa(m); 3)Quando for identificado numa publicação, deve agradecer; 4) Não incluir pessoas em grupos sem autorização prévia; 5) Não fazer like em tudo e não partilhar tudo relativamente à mesma pessoa.O cumprimento das regras de etiqueta em situações específicas é fator distintivo entre uma mulher vulgar e uma mulher sofisticada, com elegância e atitude, independentemente da sua condição social e económica. Alguns conselhos e erros comuns a evitar1) Comprar imitações, nunca!2)Perfume a mais: só até três vezes ao dia (de manhã, ao almoço e ao início da noite)! E com a fragrância certa.3)Se tiver carteira ou mala, não deve pô-la do lado direito ou na mão direitaO cavalheirismo não desapareceu. Antes pelo contrário, acompanhou a evolução da sociedade e também tem lugar no contexto da etiqueta moderna. Saiba o que fazer para evitar cometer erros comuns associados à etiqueta masculina e para se tornar num gentleman elegante, tanto no trato social como profissional.1) Um cavalheiro abre a porta a uma senhora ao entrar ou sair e puxa a cadeira para esta se sentar2)Não encher os bolsos com a carteira, o telemóvel e as chaves3) Dez coisas que deve evitar falar: temas como idade, dinheiro, política, futebol, religião, saúde, relacionamentos, presentes, honras e desgraças sempre foram considerados assuntos tabu à mesa em qualquer situação social, mas não devem continuar a ser. A maioria destes temas são bons motes para dar início a uma conversa quando não se tem assunto ou quando existe necessidade de mudar de conversa.