Oito temas competem por quatro lugares na final do Festival da Canção

O processo de escolha do representante de Portugal no 65.º Festival Eurovisão da Canção , que decorre em maio na Holanda, começa hoje com a primeira semifinal do Festival da Canção, em Lisboa, na qual competem oito temas.

Na primeira semifinal, que será transmitida hoje à noite em direto na RTP1, a partir dos estúdios de Lisboa, concorrem, por ordem de apresentação: "Copo de gin" (composta e interpretada pelos Meera), "Gerbera amarela do sul" (Filipe Sambado), "O dia de amanhã" (composta por João Cabrita e interpretada por Gabriel Mucznik), "Passe-partout" (Tiago Nacarato/Bárbara Tinoco), "Rebellion" (Blasted Mechanism), "Medo de Sentir" (Marta Carvalho/Elisa), "Agora" (Rui Pregal da Cunha/JJaZZ) e "Movimento" (Throes + The Shine).

Destas canções, serão escolhidas quatro para a final, marcada para 07 de março, em Elvas, no Coliseu Comendador José Rondão de Almeida. A final é aberta ao público e os bilhetes já estão à venda.

Na segunda semifinal, marcada para 29 de fevereiro, também nos estúdios da RTP em Lisboa, competem outras oito canções. Nesse dia serão escolhidas as restantes quatro canções que disputarão a final.

Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os telespectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP e do qual fazem parte os cantores Anabela, Conan Osiris, Héber Marques, Miguel Ângelo, a 'rapper' Capicua, a radialista Isilda Sanches e o jornalista Rui Miguel Abreu.





Oiça aqui as 16 canções que vão ao Festival da Canção 2020 Foram disponibilizadas as canções que vão marcar presença na edição de 2020 do Festival da Canção. As semifinais vão decorrer a 22 e 29 de fevereiro e a final, que se realizará no Coliseu Comendador Rondão Almeida, em Elvas, a 7 de março.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas.

Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

Os temas a concurso podem ser ouvidos no 'site' da RTP.

Doa 16 compositores participantes, 14 foram convidados pela RTP e os outros dois -- que competem na segunda semifinal - escolhidos através de dois concursos.

Os temas a concurso já estão todos disponíveis no canal de Youtube do Festival da Canção.