Uma deve o nome aos esses que formam os seus canais – é Formosa como uma mulher cheia de curvas. A outra tem uma origem mais sóbria: Alvor vem do árabe Albur, que significa charneco ou baldio. Juntas formam o dueto de rias algarvias. Em comum têm a biodiversidade das suas paisagens e muitas das actividades que ali se praticam, da observação de aves aos viveiros de marisco. Mas cada uma tem as suas histórias e personagens que vale a pena conhecer.Há 17 anos vivia na Ria Formosa a maior comunidade de cavalos­-marinhos do mundo. Ao contrário do lingueirão, da amêijoa e do berbigão, nunca foram essenciais na cultura das vilas piscatórias que se alimentam da ria e cresciam sem medo de entrar em arrozes caldosos: em 2001 contavam-se dois milhões destes peixes na ria Formosa. Hoje estas comunidades são muito mais pequenas.