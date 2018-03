São oito vilas e cidades de Norte a Sul do País cheias de cultura e charme, com pelo menos uma tradição que as distingue nesta época festiva, que vale a pena conhecer. E já que lá está aproveite também para visitar monumentos históricos incríveis e paisagens encantadoras, no centro da localidade e arredores, seja a pé ou de carro – sem esquecer das dicas que lhe sugerimos dos melhores sítios onde comer e dormir.

No Norte, pode viajar até Montalegre e ver um espectáculo que envolve fogo, espantalhos, sátira e humor. Escolha Braga para poder encontrar a burra "Pombinha" através do GPS, ou Entre-os-Rios, em Penafiel, para assistir a uma procissão com cerca de 50 mil tigelinhas nas margens do rio Tâmega e Douro.

Preferindo o Centro, pode ir até ao o Fundão, onde nas aldeias os homens vestem-se com lençóis brancos e carregam arados e outros utensílios agrícolas como desejo de um ano agrícola fértil. Não se esqueça também de visitar Constância, onde barcos ornamentados são abençoados, uma festa que remota ao século XVIII.

Em Óbidos, não perca a procissão da personagem do "Gafaú", única nesta vila da Idade Média. Se a ideia for ir até ao Alentejo, aproveite a estadia em Castelo de Vide para ver a bênção dos borregos e a tradicional chocalhada. Se for rumo ao Sul, passe por São Brás de Alportel. A rua principal enche-se de flores de todas as cores, naquela que é uma das mais bonitas e perfumadas festas da região.



