Foram 200 quilómetros a pé, cerca de 25 por dia, durante oito dias de caminhada. Gonçalo Cadilhe fez-se às estrada para refazer o caminho que Santo António percorreu no início do séc. XIII. O resultado é um livro de histórias de viagem, mas também da vida do Santo que nasceu em Lisboa: Por Este Reino Acima, da Clube do Autor. Numa altura em que viajar cá dentro faz ainda mais sentido, o autor convida-nos a descobrir o trekking.





É o tipo de turismo mais adequado em tempos de pandemia?

Em tempos de pandemia não é uma questão de ser ou não adequado, mas sim de estar autorizado, de ser possível. Trekking nos Himalaias ou na Patagónia por exemplo, não é possível porque não conseguimos viajar até lá. Turismo em Portugal é possível? Sim. Então, é um facto que há esta enorme riqueza e variedade de lugares bonitos fora das grandes cidades, estas paisagens magníficas, que podemos ir visitar. E a visita é mais impactante se for conquistada com o esforço dos nossos passos. É mais gratificante. Na minha opinião, o trekking é mais "adequado" para conhecer os outdoors de Portugal. Agora, será que, para os senhores da DGS que ditam as nossas regras de comportamento, o trekking é mais adequado do que ir para a praia? Provavelmente, sim. Não sei.

Tem saudades de viajar para fora do país?

Não. Estou a viver bem este período, recuperando a dimensão do mundo que eu tinha quando era criança, ou seja, de regresso à minha terra natal, que é a Figueira da Foz e os campos do Mondego, desfrutando os seus encantos e os seus segredos na companhia da minha família.

Porque decidiu escrever este livro numa altura como a que vivemos?

Na realidade quando escrevi o livro ao longo de 2019 nunca poderia jamais imaginar que o ano de 2020 seria assim, e que o tema do meu livro, uma viagem em Portugal, estaria tão pertinente. Uma coincidência feliz causada por uma situação infeliz.



Como surgiu a ideia deste livro?

Bom, durante 2016 fiz uma longa viagem por vários países do Mediterrâneo para escrever a biografia de Santo António, passando pelos mesmos lugares onde ele tinha viajado há 800 anos. Portugal tinha ficado praticamente fora do itinerário, exceto nas duas cidades onde sabemos que ele viveu, Lisboa e Coimbra. Era um facto que esse primeiro grande viajante da História de Portugal tinha viajado muito pouco por terras portuguesas. Isso na altura não me chamou a atenção, mas depois ficou aqui a "cozinhar em lume brando" e em 2018 tive essa ideia de me concentrar na única viagem que Santo António realizou em Portugal: a mudança de Lisboa para Coimbra. Numa primeira fase de estruturação do livro pensei apenas em fazer a mesma caminhada; já durante o caminho, veio a ideia de ficcionar a viagem desse miúdo de cerca de 15 anos, futuro Santo António, no início do século XIII pelo reino acima.





O que o atrai no trekking?

O silêncio, a abertura de horizontes, o ritmo lento da viagem, os pormenores na paisagem que à velocidade do automóvel nunca conseguimos fixar. Mas também o cansaço ao final do dia, a relação com o nosso corpo, a sensação de estarmos vivos pelos estímulos sensoriais que recebemos quando caminhamos ao ar livre

É para todas as pessoas?

Sim, o trekking é para todas as pessoas, que se sintam disponíveis para caminhar e para esse estado de transcendência que é a imersão na Natureza. E porque é que é para todos? Porque cada um escolhe o seu ritmo, o seu percurso e os seus limites.



O que o atraiu na história de Santo António?

Boa pergunta. Sem dúvida a época em que viveu e os eventos que testemunhou, muitas vezes como protagonista, por exemplo a guerra entre os Guelfos e Gibelinos no norte da Itália, a Cruzada contra os Cátaros no sul da França, a criação da Ordem Franciscana e a Reconquista Cristã. No caso da sua permanência em Portugal, interessou-me essa situação embrionária do arranque da nacionalidade em que Coimbra era a capital do reino, Lisboa apenas uma cidade de fronteira e a estrada entre elas era uma relíquia do tempo do Império Romano.

Qual foi a maior peripécia que lhe aconteceu enquanto fez a viagem?

Talvez a tentativa falhada de fazer parte do percurso a cavalo. Uma experiência humilhante para mim, que não sei montar a cavalo, e muito divertida para o meu anfitrião que me ofereceu uma "boleia" no cavalo mais pacato e teimoso da sua quinta. Serviu para eu aprender uma lição: certas atividades "de risco" só as devemos experimentar quando somos novos, a partir de uma certa idade é melhor ficarmos quietinhos com as competências que adquirimos quando éramos jovens.

Cruzou-se com muitos a fazer trekking? O que lhe diziam?

Enfim, não muitos, porque era Verão e o território atravessado tem temperaturas muito elevadas. Geralmente os praticantes de trekking evitam estes extremos, escolhem as estações intermédias, Outono, Primavera. Mas os praticantes que encontrei eram quase todos estrangeiros, estavam a fazer o Caminho Português de Santiago. Encontrei alguns portugueses a percorrer a Rota das Carmelitas. Alguns. Falávamos de coisas banais, por um instinto de cordialidade que é natural nos encontros ao longo do caminho. Que é uma coisa bonita e muito ancestral.

Porque é que as pessoas escolhem este percurso?

Talvez pela notoriedade do Caminho de Santiago espanhol, notoriedade essa que, por reflexo, também chama a atenção a outros "Caminhos de Santiago" alternativos. Na realidade não faz muito sentido estarmos a promover, a nível internacional, um Caminho de Santiago Português, pois 99% dos praticantes do mundo inteiro irão sempre preferir percorrer o Camiño original. Portugal deve promover rotas próprias ligadas às suas caraterísticas, à sua História, aos mitos e aos heróis do seu passado, ao seu clima e às singularidades do seu território. Ainda há muito para trabalhar.

Logo no início do livro, incluiu a ilustração de um "diálogo surreal com dois bêbados". Podia contar-nos o que aconteceu?

Bom, infelizmente não será assim tão surreal encontrar gente já embriagada de manhã, o alcoolismo crónico é um problema presente na nossa sociedade, mas parece estar ofuscado por outras "pandemias" mais mediáticas. Qualquer conversa resulta surreal. E presenciei regularmente, ao longo da caminhada, situações de um consumo obstinado e recorrente de álcool que julgávamos ultrapassado e que, afinal, continua enraizado nos hábitos do nosso povo. Um dos bêbados quis tentar perceber o que leva uma pessoa a praticar trekking, mas o outro desconstruía a minha explicação. Riam-se muito e não conseguiam entender as minhas motivações. Mas nessa manhã também me cruzei com dois nórdicos, homens com cerca de 70 anos, que percorriam o Caminho de Santiago, e pus-me a comparar os dois estilos de vida; uns a caminhar pelo mundo, os outros a beber como esponjas no café da aldeia.

E o que dizer de: "caçadores frustrados: perigo de morte para caminhantes"?

Ah, eu comecei a caminhar de noite, para evitar o calor do meio-dia, era o primeiro domingo de setembro e não sabia que tinha aberto a temporada da caça. Então quando estava a amanhecer comecei a ouvir disparos à minha volta, e fiquei mesmo com medo de ser confundido com algum animal e ser alvejado. A vegetação estava alta, a luz da madrugada ainda era muito ténue e facilmente enganadora. Realmente quando me cruzei com dois caçadores pude comprovar que estavam desesperados para abater qualquer coisa que se movesse.











Que cuidados é preciso ter para lidar com o cansaço e as bolhas nos pés?

Há várias técnicas, umas consensuais, outras nem tanto. Diria que a regra básica é não ignorar os sinais do próprio corpo. Cada caminhante tem o seu limite de esforço, cada planta do pé tem o seu ponto de rutura.

Diz que quebrou a regra do peso às costas do trekking, podia explicar?

Há uma regra que estabelece o peso máximo da mochila como uma percentagem do peso corporal, creio que 10 por cento. Se eu pesar 70 quilos a minha mochila deve ficar pelos sete. O ideal é escolher percursos onde haja água disponível (fontes, riachos), uma ou outra mercearia e abrigos para pernoitar. Água, tenda, e comida, são o contributo mais pesado da carga que transportamos.

Se pudesse eleger o melhor restaurante ou bar por onde passou, qual seria?

Talvez o bar em Valada sobre o Tejo. Tinha carisma, uma variedade de petiscos regionais muito bem confecionada e um ambiente sereno na margem de um rio mítico na História do nosso país.



Acha que as viagens vão voltar a ser o que eram?

Por mim, sim. Na minha mente, sim. Agora, na prática e tendo em conta as quebras e as falências no sector dos transportes em particular, e na indústria do turismo em geral, não sei que viagens serão possíveis.

Que cuidados deveriam ficar connosco, depois desta pandemia?

Certamente a investigação científica terá sabido aprender algo com esta pandemia e estará melhor preparada para a próxima. Quanto a mim, como viajante, não vejo razão para alterar os meus hábitos. Não vou passar a caminhar com máscara no ar puro, ou andar com gel desinfetante na mochila. Já chega o peso que levo às costas.