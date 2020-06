A carregar o vídeo ...



Chegou ao Santuário do Cristo Rei num Peugeot 308 que, por coincidência ou não, tem na matrícula a palavra SE (sé). Vinha com uma mochila às costas, de fato e com dois adereços com um significado especial: uma cruz com um coração (símbolo da congregação religiosa onde esteve mais de 12 anos, os Dehonianos), forjada em Setúbal; e um anel com um apontamento de ouro feito com as alianças dos pais.





Eleito recentemente presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, 66 anos, partilhou com a SÁBADO as suas memórias mais antigas – como o aluvião que fez a fazenda da sua família desaparecer toda no mar –, e também o apelo que o tornou missionário e fez com que visitasse mais de 40 países. Depois de duas horas e 45 minutos de entrevista, surpreendeu-se com as horas – já passava das 13h e o bispo tinha um almoço marcado. "A minha mãe bem me dizia: 'Tu és um bacharel!' [um tagarela]", disse, bem disposto.