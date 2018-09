O tráfico de meninas virgens na Jordânia

Refugiadas sírias, algumas de apenas 12 anos, são casadas em cerimónias falsas com homens sauditas, a troco de dinheiro, sendo usadas e abusadas sexualmente, e depois abandonadas. Esta reportagem pode conter informação susceptível de perturbar as pessoas mais sensíveis.

Tira uma jovem de 16 anos, faz uma pesquisa no telemóvel. Está sentada, de pernas cruzadas, no chão da sala de estar do apartamento frio e pobremente mobilado, alugado pela mãe. Parece uma adolescente síria normal. O cabelo está apanhado num apertado rabo-de-cavalo, tem um risco de kohl nas pálpebras inferiores e mostra ligeiras marcas de acne na face. Veste uma camisola de gola alta preta com mangas arrendadas e olha fixamente para o ecrã com uma firme concentração. Quando, por fim, encontra a fotografia que procurava, vira o telemóvel para nos mostrar.



No ecrã vê-se uma cama de casal coberta por um edredão vermelho com folhos e sobre o qual se encontram quatro almofadas da mesma cor e tecido. Uma quinta almofada, colocada sobre a cabeceira da cama, tem a forma de um coração e bordada com as palavras I Love You. Foi aqui que Amr – um saudita obeso, na casa dos 60 anos – a violou, pela primeira vez. Ele tinha um bastão escondido debaixo de uma das almofadas e batia-lhe com ele sempre que ela tentava resistir. Sara, a mãe de Tira, aguardou na sala ao lado.



Era a noite de núpcias de Tira e de Amr, e na sua família a tradição exige que um familiar esteja perto para testemunhar o "sinal" – uma mancha de sangue nos lençóis que prove a virgindade da noiva. Ao ouvir os gritos da filha, Sara bateu na porta, repetidas vezes, com a palma da mão. Quando Amr finalmente a abriu, ela conseguiu espreitar através do espaço que o grande corpo do homem deixava livre para, assim, ver a filha. Tira estava deitada, nua, sobre os lençóis ensopados em sangue, a tremer e a soluçar. A mãe apressou-se a levá-la para o hospital, onde Tira ficou internada durante sete dias e recebeu uma transfusão de sangue. Assim que recuperou e as intermitentes hemorragias quase pararam, Sara devolveu a filha a Amr que a esperava em casa de um primo, nas proximidades. E tenta justificar esta sua decisão, dizendo: "Ele era o seu marido. Eu tinha de lha entregar. Uma mulher divorciada é uma vergonha na nossa cultura."



O rosto de Sara parece ser feito de couro, com rugas profundas. Marcas de indizível sofrimento, a que se juntam décadas como fumadora. Com um esgar de dor, ela afirma que desejava nunca ter dado a filha a Amr – "Ele destruiu-a" –, mas estava desesperada e precisava de dinheiro para alimentar os outros filhos. O marido de Sara e o filho mais velho eram rebeldes sírios e foram abatidos a tiro na luta contra as forças do presidente Bashar al-Assad, em Homs, no oeste da Síria. A filha, de um ano de idade, foi morta na sua própria casa pelo exército de Assad, cujos soldados, segundo Sara, violavam, matavam e pilhavam à medida que entravam pela cidade.



As jornalistas Olivia Acland e Ingrid Gercama encontraram-se com as traumatizadas vítimas e investigaram o revoltante comércio sexual, na Jordânia. Leia o exclusivo The Sunday Times Magazine/Atlântico Press publicado pela revista Máxima aqui. Esta reportagem pode conter informação susceptível de perturbar as pessoas mais sensíveis.