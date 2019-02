A médica Nina Shapiro quer combater as informações erradas e ajudar distinguir os bons dos maus conselhos



Nina Shapiro é médica e ajuda a desmontar mitos e notícias falsas no livro Faz Bem ou Faz Mal?, da editora Clube do Livro. A cirurgiã, que escreve na Time, no New York Times e no Wall Street Journal fala do perigo do excesso de suplementos antienvelhecimento e dos riscos das terapias alternativas.



Beber 8 copos de água por dia será é o recomendável? "Na realidade, a maioria da comida – especialmente a fruta e os vegetais – tem muita quantidade de água na sua composição. Logo, isso já conta para a quantidade de água que se deve beber por dia", explica por email Nina Shapiro. E existem mesmo super-alimentos? Falar ao telemóvel provoca cancro? E fazer ioga quente - numa sala com 40ºC - queima mais calorias?



