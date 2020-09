O advogado José Godinho Rocha, que representa a psicóloga alegamente filmada em cenas de sexo, nega que tal episódio tenha acontecido. A reação surge depois de ter sido divulgada uma notícia de que a psicóloga teria sido apanhada em cenas de sexo após uma reunião por videoconferência com pais e alunos do Agrupamento de Escolas de Odemira.José Godinho Rocha, advogado da psicóloga, afirma àque toda a história é mentira. "Acho estranho a forma como esta história foi construída", diz o advogado da psicóloga, garantindo que a situação que deu origem a um processo disciplinar foi completamente diferente e não se passou em março, mas antes a 26 de junho, às 15h."A minha cliente estava na escola e não em casa. Teve problemas técnicos e foi almoçar com um colega [professor na escola] que se ofereceu para ajudar", conta. Os dois foram comprar uma webcam a loja em Odemira, que instalaram para que a psicóloga pudesse participar na referida sessão de orientação profissional. "O que terá acontecido é que não repararam que já estava ligada [antes da videoconferência] e despediram-se, sentados, com um abraço e um beijo na face", termina e acrescenta que o processo disciplinar foi arquivado em agosto pela escola por falta de provas.Quanto às imagens que terão sido captadas pela mãe de uma das crianças, "acredito que sejam inexistentes", diz o José Godinho Rocha. "Falei com pais que tinham os filhos nessa sessão informativa e dizem-me que não viram nada demais, foi uma sessão normal", acrescenta.José Rocha Godinho confirma ainda que a psicóloga não está a trabalhar nesta escola desde agosto porque, nessa altura terminou o seu contrato.