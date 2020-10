ePaper ou encontre-o nas bancas a 30 de setembro de 2020.

São seis palavras numa capa roxa. Moi les hommes, je les déteste – qualquer coisa como: Eu, os homens, detesto-os. A autora Pauline Harmange foi desafiada a escrever sobre a misandria [aversão a pessoas do sexo masculino] e o título que escolheu foi forte, tão forte que o conselheiro para o secretário de Estado da Igualdade entre Mulheres e Homens francês avançou com um pedido de proibição da obra. Ralph Zurmély contactou os editores da microeditora Monstrograph e ameaçou processá-los. Zurmély disse que se não retirassem o livro do catálogo, levaria o caso ao Ministério Público, argumentando que a obra era uma apologia ao ódio. Resultado? O pequeno livro esgotou.Pauline apareceu em todos os meios de comunicação social, dentro e fora de França, e tornou-se num fenómeno literário. A autora confessa que nunca esperou o sucesso. "Achava que ficaria confidencial, apreciado (esperava eu) pelas feministas e pelos seus aliados."Detesto verdadeiramente a arrogância dos homens, é isso que lhes permite exprimirem-se com confiança sobre um assunto que desconhecem ou cortar a palavra a uma mulher sem sequer se sentirem minimamente desconfortáveis.Fui contactada pela editora Monstrograph para escrever sobre a misandria [aversão a pessoas do sexo masculino], depois de lerem um artigo no meu blogue, no qual falava do cansaço que sentia, como militante feminista, ao constatar que os homens, mesmo os mais bem-intencionados, não usam as ferramentas feministas à sua disposição para melhorarem o seu comportamento em relação às mulheres. A isso se juntam os atos violentos cometidos contra as mulheres pelos homens, o que prova que eles não querem melhorar a situação, porque essa situação os beneficia enormemente.