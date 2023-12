O regresso do esquilo-vermelho

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Durante as caminhadas que costuma fazer junto ao castelo de Santa Maria da Feira, Simão Silva, de 45 anos, foi surpreendido por visitantes inesperados: um casal de esquilos-vermelhos. “Estavam num carvalho, e começaram a trepar até aos ramos mais altos. Como a minha filha, de 8 anos, não conseguia vê-los, fiz um pequeno vídeo para lhe mostrar”, conta à SÁBADO, revelando que dias antes do São Martinho, quando andava a apanhar castanhas num bosque perto de Vale de Cambra, já tinha visto outro esquilo: “Estava no chão, com uma bolota ou uma castanha entre as patas, e ao ver-nos trepou pelo tronco da árvore, afastando-se a saltar de ramo em ramo.”