Alex Batty regressa a casa da avó seis anos depois de ter desaparecido

Alex Batty, o adolescente britânico localizado em França depois de ter estado desaparecido durante seis anos, já voltou ao Reino Unido. O jovem de 17 anos foi raptado pela mãe e pelo o avô que não tinham direito à sua guarda.







Greater Manchester Police/Handout via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A informação de que Alex tinha regressado ao Reino Unido foi avançada pela polícia de Manchester. Ainda não é conhecido o paradeiro do avô e da mãe do jovem que terá vivido uma vida nómada nos últimos seis anos.Alex Batty desapareceu durante uma viagem a Málaga em 2017, juntamente com a mãe e o avô. Estava sob a tutela da avó, Susan Caruana, que acreditava que o seu ex-companheiro e a sua filha tinham fugido para que ele tivesse "um estilo de vida alternativo".A avó tomou conta de Alex durante três anos em Oldham, Manchester e permitiu que o jovem fosse de férias com a mãe e o avô porque a sua saúde não permitia que os acompanhasse. "Creio que o fizeram porque o meu estilo de vida e o meu sistema de crenças não são aquilo com que concordam, simplesmente viver o dia-a-dia, como as pessoas normais fazem", disse Susan Caruana. "Não queriam que ele fosse à escola, não acreditam na escola normal", referiu a avó, citada pela BBC.As autoridades acreditam que desde o seu desaparecimento, com 11 anos, que Alex viveu uma vida nómada em comunidades espirituais com a mãe e o avô.Alex foi encontrado por um camionista numa montanha nos Pirinéus (do lado espanhol). "Ele disse-me que tinha andado durante quatro dias depois de ter partido das montanhas", disse Fabien Accidini, o condutor que encontrou o jovem a andar ao longo da autoestrada na região, ao jornal La Dépêche.Numa conferência de imprensa no sábado, um oficial da polícia de Manchester informou que o jovem estava em Toulouse onde se encontrou com um familiar. "Este foi um momento enorme para ele e para os seus entes queridos, sem dúvida. Estamos felizes que se possam ter reencontrado depois de tanto tempo separados", afirmou o agente.