Morreu Chadwick Boseman, o ator de Pantera Negra, aos 43 anos

Morreu, aos 43 anos, o ator norte-americano Chadwick Boseman, ator que deu a vida ao super-herói da Marvel Pantera Negra, mas que foi também James Brown, Jackie Robinson e Thurgood Marshall.Chadwick ficou conhecido pelos seus papéis de cinema em que dava corpo, muitas vezes, a figuras históricas que estiveram envolvidas nas conquistas de direitos dos afro-americanos, como o juiz do Supremo Tribunal dos EUA, Thurgood Marshall (Marshall), o jogador de basebol Jackie Robinson (42) e o cantor de soul e funk James Brown (Get on Up).Chadwick Boseman lutava há quatro anos contra um cancro no cólon. Boseman começou por ter pequenos papéis na televisão, passando depois para o grande ecrã. Boseman morreu aos 43 anos em casa na área de Los Angeles, Estados Unidos, junto da mulher e do resto da família."Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe-vos muitos dos filmes que amaram tanto", afirmou a família, para acrescentar: "De 'Marshall - Igualdade e Justiça' a 'Da 5 Bloods - Irmãos de Armas', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson e vários outros, todos foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao Rei T'Challa em 'Pantera Negra'".Boseman não falara publicamente sobre a sua doença.Nascido na Carolina do Sul, Boseman começou por ter pequenos papéis na televisão. O seu retrato impressionante da estoica estrela de beisebol Jackie Robinson ao lado de Harrison Ford em "42 - A História de uma lenda" (2013) chamou a atenção em Hollywood.Boseman morreu no dia em que a Liga Principal de Beisebol comemorou precisamente o dia de Jackie Robinson.