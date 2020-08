Os Simpsons generalizaram o gosto pela animação para adultos. O público gostou, a indústria também. Desde finais da década de 1980 que o género se tornou popular na televisão e, desde então, têm sido inúmeros os fenómenos, sejam os menos convencionais, como Beavis & Butthead, South Park ou Futurama, ou aqueles que seguem a base familiar e que a partir daí partem para outras aventuras - dos Simpsons a Family Guy, American Dad ou Bob’s Burgers.Nos últimos cinco anos, e com o advento e crescimento das plataformas de streaming, a indústria de entretenimento voltou a olhar a sério para este mercado e as novidades têm surgido a um bom ritmo.Muitos palavrões e ainda mais autocomiseração são os ingredientes principais de Hoops, uma série de 10 episódios que chega à Netflix a 21 de agosto. Criada pelo comediante e músico Ben Hoffman (também conhecido por Wheeler Walker Jr.) e com Jake Johnson a dar voz ao protagonista, o treinador Ben Hopkins.Hopkins tem grandes, grandes sonhos - como treinar os Chicago Bulls. Para chegar lá acredita que o caminho passa por criar uma equipa vencedora a partir de um bando de falhados. Até aí tudo certo, mas esse bando de falhados é composto por alunos de secundário.Poderia ser uma história com personagens reais? Poderia. Mas é muito melhor quando é em animação, pelas liberdades que se podem tomar: quanto mais não seja pelo excessivo uso de palavrões num ambiente juvenil. E Hoops não quer ser uma história de sonho sobre desejos e oportunidades, mas uma de humor sobre um tipo que tem a cabeça cheia de grandeza num mundo pequenino.Séries como Bojack Horseman, Rick & Morty e Archer (todas disponíveis na Netflix) têm sido uma referência nos últimos anos de animação para adultos que fogem à estrutura familiar que durante décadas foi popularizada graças a Simpsons, Family Guy ou Bob’s Burgers. O salto sentiu-se também no modo como exploravam o humor, criando novas possibilidades de explorar uma história e de mostrar que ainda nem foi tudo inventado. Bojack Horseman conseguiu também criar ligações fortes com o drama e o desconforto de crescer quando se é adulto.Por falar em crescer, Big Mouth (Netflix) arranca no genérico com Changes de Charles Bradley e é mesmo sobre isso: mudança. Estreada em 2017 e com três temporadas até agora, esta comédia criada por Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin e Jennifer Flackett fala com descaramento sobre a puberdade, tanto a masculina como a feminina. E consegue ter um bom tom gráfico - não no sentido "adulto" da coisa - sobre todo o processo, mantendo sempre um grande nível de humor enfiado em histórias reconhecíveis e mirabolantes da adolescência. Ah, e tem monstros. Os monstros das hormonas, que são uma boa versão do clássico anjo e diabo em cima do ombro.Também na Netflix, Final Space (2018) é uma subvalorizada ópera espacial que vai ganhando um encanto romântico. F Is For Family (2015) é um bom veículo para Bill Burr contar a história de uma família norte-americana à sua maneira e, já este ano, The Midnight Gospel foi uma excelente surpresa durante a pandemia. Criada por Pendleton Ward (Adventure Time) e Duncan Trussell, que usou as entrevistas do seu podcast (The Duncan Trussell Family Hour) como matéria para as entrevistas alucinantes do spacecast (porque tem um formato intergaláctico) de The Midnight Gospel.A Netflix domina esta tendência em Portugal, em parte porque à HBO Portugal não chegam algumas produções de animação para adultos da Warner.Porém, há alguma vida nos outros serviços de streaming, como Undone (Prime Video), do criador de Bojack Horseman, e a Apple fez questão de ter no seu Apple TV+ a mais recente criação de Loren Bouchard (Bob’s Burgers), Central Park, um musical em volta de uma família que vive no parque mais famoso do mundo.