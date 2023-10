O PT das estrelas que não dá borlas a ninguém

"Anjo” é o nome com que Pedro Cabral Medeiros está registado no telemóvel de Fernando Rocha. Foi em setembro do ano passado que o ator e humorista com pronúncia do Norte apareceu irreconhecível na capa da revista Men’s Health, com os músculos bem definidos e muitos quilos a menos. A transformação foi conseguida graças ao treino intensivo com o personal trainer dos “corpos de sonho”, como Medeiros já é conhecido. “Em sete meses, perdi 34 quilos, 24 dos quais de massa gorda, e 40 centímetros de perímetro abdominal. Foi duro, mas o Pedro salvou-me da morte. Por isso é que ele para mim é um anjo”, diz à SÁBADO Fernando Rocha, de 48 anos, que chegou a pesar mais de 100 quilos. E explica: “Ele fez de mim outra pessoa. A minha qualidade de vida era péssima: doíam-me as costas e os joelhos, e respirava mal. Mudei a alimentação e o mindset, e hoje sinto-me com saúde e energia. Continuamos a treinar, além de termos ficado ‘irmãos’ para a vida.”