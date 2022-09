Júlia Palha: “Se ser confiante me faz sex symbol, venha o rótulo”

É uma passagem do campo para a cidade. Depois da moleira Fátima na novela A Serra (em que foi protagonista e onde carregava, literalmente, sacas de farinha), Júlia Palha será agora uma universitária com paixão pelo voleibol. Já começou as gravações para a próxima novela da SIC, chamada Segredo. Não tem tido muito descanso entre projetos, e não se queixa – a não ser das costas. “Tenho 23 anos, mas às vezes sinto que tenho 48, agora tenho dores nas costas, era o que me faltava”, diz, na brincadeira. Começou cedo, tinha 14 anos quando gravou o primeiro filme – John From (2015), do realizador João Nicolau. Desde então, não parou. Além do trabalho como atriz, também é a cara de uma conhecida marca de lingerie e assumiu a aceitação do corpo como bandeira. “Não fui eu a começar este movimento, acho que até foram as Kardashians que vieram finalmente trazer o amor às curvas, mas é sempre bom estar associada a uma coisa em que acredito”, admite.