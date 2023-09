O atleta mais rico da História era português

Quando o lenço branco era atirado ao chão, começava a corrida. Divididos em quatro equipas, os corredores de quadrigas eram os atletas mais admirados no Império Romano. As multidões vibravam com os vencedores, mas sobretudo com as quedas. “Eram muito perigosas as corridas. Cada vez que os corredores viravam no fim da spina (o separador central na pista oval de 610 m de comprimento) essa era a altura mais arriscada. Era necessária muita habilidade do corredor para a quadriga não virar”, diz à SÁBADO o historiador David Matz, autor do livro Ancient Roman Sports, A-Z (o desporto na Roma antiga, de A-Z). Muitas vezes as quedas eram fatais e os atletas eram arrastados pelos cavalos ou chocavam entre si. A protegê-los? Quase nada – um capacete de cabedal e um chicote. A quadriga era puxada por quatro cavalos. Todos os imperadores eram fãs do desporto. Nero chegou inclusive a correr – claro que dessa vez ganhou ele, mas não necessariamente por ser mais rápido. A violência era extrema e a esperança de vida muito curta. Mas um dos corredores mereceu ser distinguido pela sua longevidade – o mais velho de sempre a resistir tanto tempo nas corridas no Circo Máximo, em Roma – e pela fortuna acumulada.