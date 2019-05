Todos os anos cerca de 600 mulheres são diagnosticadas em Portugal com cancro do ovário. A doença só se manifesta num estado avançado e é fatal para cerca de 50% dos casos. Por isso, estar informada para se conseguir um diagnóstico precoce é fundamental. No Dia Mundial do Cancro do Ovário a SÁBADO esclareceu todas as dúvidas com a oncologista do Hospita CUF Porto, Noémia Afonso. Falámos também com uma doente que nos contou como viveu os meses de tratamento. Albertina Almeida, de 57 anos, enfrentou a doença com tranquilidade.

"Foi em julho de 2016. Tinha ido fazer uma ecografia abdominal no Hospital de S. João, no Porto, porque andava com uma dor na cintura, no lado esquerdo, e os médicos pensavam que se tratava de um problema de reumatologia.

Depois da ecografia disseram-me que tinha ser vista por um ginecologista urgentemente. Tinham encontrado um tumor grande que ocupava o ovário direito.

Eu sabia que ter cancro do ovário era grave. Trabalhei durante 30 anos como auxiliar de ação médica e estava habituada a ver pessoas com esta doença."



Como surge o cancro do ovário?

Noémia Afonso: O cancro do ovário consiste no crescimento anormal de células de localização ovárica. A situação mais frequente é a que envolve célula epiteliais e que se designa por carcinoma epitelial do ovário, dos quais há vários subtipos, de que se destacam, pela sua frequência e/ou agressividade, o carcinoma endometrioide, o carcinoma seroso de alto grau, o carcinoma de células claras, entre outros.

Quais os sintomas do cancro do ovário?

Os sintomas surgem devido ao crescimento dessa massa anómala e consequente compressão ou envolvimento de outras estruturas ou orgãos. A dor pélvica persistente, as alterações do ciclo menstrual ou hemorragia vaginal anormal, a distensão pélvica e abdominal, as queixas urinárias ou as alterações do trânsito intestinal, podem ser a manifestação inicial desta patologia. Numa fase mais avançada pode ocorrer aumento do volume abdominal, alterações do estado geral como cansaço, náuseas ou vómitos, diminuição do apetite e emagrecimento involuntário.

Porque é considerado um cancro silencioso?

As manifestações iniciais do cancro do ovário são ligeiras, pouco valorizadas pela mulher e muitas vezes atribuídas a outras causas, o que permite que o cancro cresça silenciosamente, e só numa fase avançada, quando surgem sintomas que a preocupam e a levam a procurar ajuda médica, é feito o diagnóstico.





"Decidi ser seguida no particular e fiz uma ressonância magnética e análises específicas. Os médicos decidiram operar. Não sabiam se era maligno ou benigno e durante a operação iriam fazer análises para perceber.

Fui operada em outubro e a cirurgia, que devia ter durado duas horas, prolongou-se por mais quatro. Removeram os ovários e fizeram um histerectomia total [remoção do útero] e o esvaziamento dos gânglios linfáticos até ao estômago, por precaução.

Não tinha ninguém na família com a doença."





Quais são os fatores de risco? A idade é um fator?

N.A.:O risco para cancro do ovário aumenta com a idade, sendo raro o diagnóstico antes dos 40 anos, e o maior número de casos diagnosticados entre os 55 e os 64 anos. Estão identificados alguns fatores que se associam a aumento do risco de desenvolver cancro do ovário, tais como: endometriose, menarca precoce e/ou menopausa tardia, não ter tido filho ou 1ª gravidez após os 30 anos, história de infertilidade, obesidade e uso de terapêutica hormonal de substituição.

E a pílula?

Pelo contrário, o uso de contracetivo oral parece associar-se a uma redução do risco para este cancro. A história familiar de cancro, em particular de cancro do ovário e da mama, está associada a aumento do risco. Entre os fatores de risco hereditários, destaca-se a presença de mutações germinativas BRCA 1 ou BRCA 2, responsáveis por cerca de 10 a 15% dos cancros do ovário.

A pílula previne a doença?

Efetivamente a contraceção oral reduz o risco de cancro do ovário. No entanto, a sua utilização com este fim não está recomendada, tendo em conta a sua associação a aumento de risco de outros cancros, como o cancro da mama, assim como de outras patologias, nomeadamente de foro vascular.

O peso genético é importante – qual é a probabilidade que a doença atinja mães e filhas?

Em cerca de 20 a 25% dos casos de cancro do ovário é possível identificar um fator hereditário predisponente para esta doença. Neste caso os familiares devem também ser estudados e se foram identificados como portadores dessa alteração genética devem ser orientados para uma consulta de risco de cancro familiar, no sentido de serem discutidas formas de vigilância e de prevenção.

Os fatores hereditários mais claramente identificados em relação com a predisposição para desenvolver cancro do ovário são as mutações do gene BRCA 1 ou BRCA 2, responsáveis por cerca de 10 a 15% de todos os cancros do ovário.

Em que situações é recomendado um estudo genético?

Tradicionalmente o estudo genético, que consiste na pesquisa de mutações associadas a aumento do risco de cancro do ovário, era solicitado nos casos em que havia aumento da probabilidade de ser detetada uma mutação, ou seja, quando havia história familiar de cancro, em particular de cancro do ovário ou da mama. Recentemente, foram identificadas terapêuticas específicas para o cancro do ovário quando associado a uma destas mutações BRCA, pelo que a pesquisa destas mutações foi alargada a todas as doentes com cancro epitelial do ovário, independentemente da história familiar, que possam vir a beneficiar desse tratamento.

Como é realizado este estudo genético?

A solicitação de um estudo genético deve ser precedida de uma consulta de aconselhamento genético, geralmente por um médico geneticista, em que a mulher deve ser totalmente esclarecida sobre as indicações para realizar o referido estudo e as potenciais consequências, para si própria e, eventualmente, para os seus familiares, no caso de ser detetada uma mutação que predisponha para a desenvolvimento de cancro. Só após o seu consentimento é feita a colheita de sangue para realização do estudo.

Em que casos é recomendado a cirurgia profilática?

As mulheres com mutações associadas a um aumento de risco de desenvolvimento de cancro do ovário, mas sem diagnóstico de cancro, são conhecidas por "portadoras saudáveis". Estas situações implicam uma discussão sobre formas de diminuição do risco, geralmente designadas por preventivas ou profiláticas.

A cirurgia profilática, especificamente para redução do cancro do ovário nos casos de portadoras de mutações BRCA, consiste na salpingo-ooforectomia bilateral, ou seja, na remoção dos ovários e trompas de Falópio, e deve ser discutida com a doente em função do risco/benefício, em particular após a mulher ter completado o seu plano reprodutivo. Frequentemente esta proposta surge pelos 40 anos de idade, quando diminui o risco de patologia cardiovascular e óssea (osteoporose) causada pela menopausa precoce induzida por esta cirurgia e, por outro lado, aumenta o risco para cancro do ovário. Paralelamente é discutida com a doente a possibilidade de mastectomia bilateral profilática, com reconstrução imediata, pois estas mutações associam-se a aumento de risco de cancro da mama.





"Não sou casada e decidi não dizer nada aos meus pais. Já têm mais de 80 anos e não os queria preocupar. Mas ele foram adivinhando o que se estava a passar com o tempo. Tive o apoio dos meus quatro irmãos.

A recuperação correu bem. Ao fim de seis dias de internamento, recebi alta e, no mesmo dia, a minha mãe partiu uma perna – fiquei a tratar dela com a ajuda de uma cunhada.

Passadas três semanas comecei a fazer quimioterapia. Fiz seis sessões de três em três semanas. Ficava lá o dia inteiro a receber o medicamento. Na primeira sessão não senti nada, mas depois comecei a sentir muitas dores nas costas e no corpo todo, vómitos e mal-estar.

Ao fim da segunda sessão caiu-me o cabelo. Comprei uma peruca igual ao meu cabelo, para os meus pais não descobrirem. Só a tirava à noite. Tenho muita fé, nunca pensei que ia morrer."





Como é que as mulheres podem prevenir o cancro do ovário?

N.A.:Os hábitos de vida saudáveis diminuem o risco de cancro em geral. Especificamente em relação ao cancro do ovário, ter um peso saudável e evitar ou reduzir o tempo de terapêutica hormonal de substituição, contribui para a redução do risco.

Que exames são realizados para detetar de forma precoce o cancro do ovário?

Não está preconizado nenhum exame de rastreio para o cancro do ovário. Em caso de suspeita clínica a identificação de alteração a nível do ovário através da ecografia pélvica, geralmente por via endovaginal, é o exame mais utilizado.

Como é feito o diagnóstico da doença?

O diagnóstico é, geralmente, feito através de exames de imagem, como a ecografia endovaginal, o TAC ou a RMN pélvica. Frequentemente associa-se a avaliação, no sangue, do marcador tumoral CA125 que, apesar da sua inespecificidade, em caso de estar elevado aumenta a suspeita de carcinoma do ovário. O diagnóstico definitivo, no entanto, só é feito após a remoção do tumor na cirurgia e na avaliação por um anátomo-patologista. Nesta altura é confirmado o diagnóstico de cancro do ovário e descritas as suas características, nomeadamente o subtipo histológico.

Que tratamentos estão disponíveis?

A cirurgia é fundamental no tratamento do cancro do ovário. A cirurgia cito-redutora consiste na remoção do máximo de tumor possível, idealmente na remoção total. A quimioterapia surge após a cirurgia para completar este tratamento, ou previamente se a cirurgia não for exequível, ou em casos de doença avançada.

A associação à quimioterapia, e a manutenção após este tratamento, com anti-angiogénico – bevacizumab - demonstrou o aumento do controle da doença, em situações especificas. Atualmente na prática clínica está também preconizada a manutenção com fármacos designados por inibidores da PARP, de administração oral, e particularmente eficazes na presença de mutação BRCA.

Pode ainda considerar-se o estudo genómico do tumor para identificação de alterações que sugiram benefício com outras terapêuticas, nomeadamente com imunoterapia. A inclusão em ensaio clínico permite o acesso a novos fármacos e deve ser também considerada durante o percurso de tratamento da doente.

Cerca de 50% das mulheres diagnosticadas não sobrevivem. O que justifica esta percentagem tão elevada?Apesar de toda a investigação em cancro do ovário o facto da grande maioria dos casos ser diagnosticada em fase avançada, em que a cirurgia completa não é possível, compromete o prognóstico destas doentes. Por outro lado, o maior conhecimento da biologia e a identificação de tratamentos cada vez mais eficazes virá a contribuir para melhor controlo desta doença.



"Passou. Comecei por fazer análises aos marcadores tumorais todos os meses, depois fiz de três em três meses e agora faço de seis em seis meses. Todos os anos faço uma TAC. Estive sempre tranquila. Acho que aceitei bem a doença.

No início andava mais fraca, mas agora faço a minha vida normal: cuido da minha mãe e sou administrativa."

Para ajudar a lidar com a doença, um grupo de mulheres que já teve cancro do ovário lançou hoje um site, o MOG - Movimento Cancro do Ovário e outros Cancros Ginecológicos, que pretende dar apoio a outras mulheres e famílias afetadas pela patologia.