Esta sexta-feira assinala-se o Dia Internacional da Criança com Cancro e a Acreditar aponta que em Portugal são diagnosticados, todos os anos, cerca de 400 novos casos de cancro pediátrico. De acordo com dados da associação, a taxa média de sobrevivência é de 80% e o tipo de tumor mais comum é a leucemia.

Por ocasião da data, a Acreditar lança uma campanha de sensibilização "Porque um dia com cancro não é o dia-a-dia de qualquer criança" na qual alerta para as dificuldades com que se deparam as crianças e jovens com cancro e suas famílias.

"Há famílias que se encontram no hospital e já para lá caminham há mais de quatro anos. Como se aguentam tantos dias de incerteza absoluta com toda a vida suspensa? Como será o futuro deste filho que não vai à escola? Quais as sequelas psicológicas de tanto sofrimento? Quais serão os efeitos de tantos tratamentos que o deixam tão debilitado? Tantas questões sem resposta", alerta a associação.

A Acreditar fala em "crianças tratadas fora de ambientes pediátricos ou em condições menos dignas", "registos oncológicos inexistentes", defende mais investigação em oncologia pediátrica" e alerta para "falhas na sinalização e acompanhamento psicológico" das crianças.

Ouça aqui o podcast da associação Acreditar por ocasião do Dia Internacional da Criança com Cancro.