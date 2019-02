Deborah, também conhecida por Bowel Babe, alega que devido à sobrelotação do seu voo se viu obrigada a deixar o marido em Londres - o local de partida - e a ficar a 12 filas de distância do filho no avião.



Deborah James, locutora da Radio 5 Live, da BBC, que se dedica também a um blog onde conta o seu dia-a-dia com cancro no intestino, está a arrasar a companhia aérea EasyJet por a terem feito perder tempo em que podia estar com a família.A locutora alega que a companhia vendeu mais lugares do que os que tinha naquele voo (fenómeno conhecido por 'overbooking') e que isso a impossibilitou de estar com o marido e o filho durante o voo quando iam de férias em família.