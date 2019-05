"Há sessenta anos, o Jacques Piccard [engenheiro suíço] e eu fomos os primeiros a visitar o sítio mais profundo dos oceanos do planeta. Agora, no fim da minha vida, é uma grande hora ser convidado para esta expedição a um dos lugares da minha juventude", disse o oficial da marinha norte-americana Don Walsh, que desceu à Fossa em 1960.



Desta viagem não resultou apenas um novo recorde de mergulho, mas também forma descobertas novas espécies de crustáceos e outros animais que a equipa acredita ser a primeira vez que foram observados.



Um mergulhador norte-americano quebrou o anterior recorde de profundidade em mergulho de botija, na Fossa das Marianas . Chegado aos quase 11.000 metros de profundidade - o local mais profundo do oceano conhecido -, Victor Vescovo esteve quatro horas a explorar o fundo dentro do seu aparelho capaz de suportar as pressões àquela profundidade. Para além de ter encontrado animais marítimos, encontrou ainda um saco de plástico e invólucros de rebuçados.Esta é a terceira vez que um ser humano desce até à Fossa das Marianas. A primeira foi em 1960, por um militar norte-americano e um engenheiro suíço, o segundo por James Cameron em 2012 e o terceiro na passada semana. Vescovo desceu 10.927 metros, indo mais fundo do que qualquer outro ser humano na história.