O melhor fotógrafo do ano capturou macacos em via de extinção

Uma fotografia de dois macacos dourados foi a grande vencedora do concurso do Wildlife Photographer of the Year 2018. A imagem, intitulada "O casal dourado", ultrapassou mais de 45 mil fotografias de 95 paises.

Capturada nas montanhas Qinling, na China, pelo fotógrafo Marsel van Ooten, a fotografia mostra uma espécie em vias de extinção – não existindo mais, actualmente, de 3.800 destes animais.