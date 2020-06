Os macacos sempre foram os outros habitantes da cidade de Lopburi, Tailândia. Contudo, o que era uma relação benéfica para os humanos ficou desequilibrada com as medidas de confinamento aplicadas no mundo devido à pandemia do novo coronavírus Se antes os cerca de seis mil macacos atraíam turistas que agradavam aos 750 mil habitantes, a Covid-19 mudou tudo. Sem a comida que lhes era dada pelos turistas, os macacos ficaram com fome, o que os tornou violentos e descontrolados.Os vídeos das guerras entre os pequenos animais tornaram-se virais nas redes sociais. Para os acalmar, as pessoas de Lopburi começaram a dar-lhes comida rápida, mas isso teve um efeito nefasto: o açúcar faz com que acasalem mais, apesar de a população já ter duplicado em três anos."Nós vivemos numa jaula mas os macacos vivem lá fora. Os excrementos estão em todo o lado, o cheiro é insuportável especialmente quando chove", lamenta Kuljira Taechawattanawanna, que vive em Lopburi, ao Daily Mail.Há zonas da cidade que foram abandonadas pelas pessoas e, para controlar a população, retomou-se um programa de esterilização dos animais.